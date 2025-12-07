Almaniya Fələstini dövlət kimi tanımağa tələsmir
Digər ölkələr
- 07 dekabr, 2025
- 19:14
Almaniya, bəzi avropalı tərəfdaşlarından fərqli olaraq, yaxın gələcəkdə Fələstini dövlət kimi tanımaq niyyətində deyil.
"Report"un məlumatına görə, bunu Almaniya kansleri Fridrix Merts İsrailin baş naziri Binyamin Netanyahu ilə birgə mətbuat konfransında deyib.
Almaniya hökumətinin başçısı qeyd edib ki, ilk növbədə sülh planının mərhələli şəkildə həyata keçirilməsi vacibdir:
"Sonunda nə olacağını bu gün heç kim bilmir. Vəziyyət belə olduğu üçün Almaniya hökuməti digər Avropa dövlətlərindən fərqli olaraq Fələstin dövlətini vaxtından əvvəl tanımaqdan imtina edib. Biz yaxın gələcəkdə bunu etməyəcəyik", - Merts deyib.
Onun fikrincə, hazırda Fələstin dövlətinin yaradılması üçün "heç bir şərait" yoxdur.
