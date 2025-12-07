İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Almaniya Fələstini dövlət kimi tanımağa tələsmir

    Digər ölkələr
    • 07 dekabr, 2025
    • 19:14
    Almaniya Fələstini dövlət kimi tanımağa tələsmir

    Almaniya, bəzi avropalı tərəfdaşlarından fərqli olaraq, yaxın gələcəkdə Fələstini dövlət kimi tanımaq niyyətində deyil.

    "Report"un məlumatına görə, bunu Almaniya kansleri Fridrix Merts İsrailin baş naziri Binyamin Netanyahu ilə birgə mətbuat konfransında deyib.

    Almaniya hökumətinin başçısı qeyd edib ki, ilk növbədə sülh planının mərhələli şəkildə həyata keçirilməsi vacibdir:

    "Sonunda nə olacağını bu gün heç kim bilmir. Vəziyyət belə olduğu üçün Almaniya hökuməti digər Avropa dövlətlərindən fərqli olaraq Fələstin dövlətini vaxtından əvvəl tanımaqdan imtina edib. Biz yaxın gələcəkdə bunu etməyəcəyik", - Merts deyib.

    Onun fikrincə, hazırda Fələstin dövlətinin yaradılması üçün "heç bir şərait" yoxdur.

    Almaniya Almaniya kansleri Fələstin İsrail
    Мерц: ФРГ в обозримом будущем не признает государственность Палестины

    Son xəbərlər

    19:32
    Foto

    Emin Əmrullayev Gürcüstan Texniki Universitetinin fəxri doktoru adı ilə təltif olunub

    Elm və təhsil
    19:14

    Almaniya Fələstini dövlət kimi tanımağa tələsmir

    Digər ölkələr
    18:42

    Benində uğursuz dövlət çevrilişinə görə 13 nəfər saxlanılıb

    Digər ölkələr
    18:37

    Lando Norris ilk dəfə "Formula 1" üzrə dünya çempionatının qalibi olub

    Fərdi
    18:20

    Abbas Əraqçi Bakıya yola düşüb

    Xarici siyasət
    18:07
    Foto

    Süni intellekt bütün dünyada uşaqların təhsilini, oyunlarını və psixologiyasını necə dəyişdirir

    İKT
    17:48

    "Şamaxı"nın məşqçisi: "Karvan-Yevlax" "Qarabağ"a və bizə qarşı fərqli oyunlar sərgilədi"

    Futbol
    17:45

    Netanyahu ilin sonunadək Trampla görüşmək niyyətindədir

    Digər ölkələr
    17:42

    Merts: Almaniya həmişə İsrailin təhlükəsizliyini müdafiə edəcək

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti