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    Мексика: демонстрация в память о пропавших студентах

    Как считают власти, впоследствии студенты были убиты, их тела сожжены

    Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ Тысячи людей приняли участие в демонстрации в Мехико в память о пропавших полгода назад в штате Герреро 43 студентах.

    Reportсо ссылкой на Би-би-си сообщает, что участники акции отвергли выводы расследования, согласно которым студентов похитили коррумпированные полицейские и передали в руки бандитов.

    По сравнению с прошлыми акциями на этот раз демонстрация собрала меньше участников, что может свидетельствовать о потере интереса мексиканцев к расследованию этого громкого дела.

    Студенты в городе Игуала пропали в конце сентября прошлого года после демонстрации против реформы образования. Как считают власти, впоследствии студенты были убиты, их тела сожжены, а останки сброшены в реку Сан-Хуан.

    По версии следствия, местные власти и полиция связаны с бандами, действующими в штате Герреро. В ходе расследования было арестовано несколько десятков полицейских.

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