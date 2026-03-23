    Mehr: Иран ударил по базе ВВС Израиля Тель-Ноф

    Mehr: Иран ударил по базе ВВС Израиля Тель-Ноф

    Иран атаковал авиабазу ВВС Израиля Тель-Ноф, а также нанес удары по американским истребителям F-35 и F-15, дислоцированным на базе Аль-Азрак на территории Иордании.

    Как передает Report со ссылкой на агентство Mehr, об этом сообщила пресс-служба иранской армии.

    Согласно информации, в ходе ударов были задействованы дроны.

    "Вооруженные силы Исламской Республики Иран начиная с рассвета текущего дня задействовали беспилотные летательные аппараты из различных районов страны для нанесения ударов по авиабазе Тель-Ноф ВВС Израиля, а также по местам базирования американских истребителей F-35 и F-15 на авиабазе Аль-Азрак", - говорится в сообщении.

    Mehr: Иран ударил по базе ВВС Израиля Тель-Ноф

