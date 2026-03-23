İran İsrail HHQ-nin "Təl-Nof" bazasına zərbələr endirib
- 23 mart, 2026
- 19:05
İran İsrail Hərbi Hava Qüvvələrinin "Təl-Nof" aviabazasına hücum edib, həmçinin ABŞ-nin İordaniya ərazisindəki "Əl-Əzraq" bazasında yerləşən "F-35" və "F-15" qırıcılarına zərbələr endirib.
"Report" "Mehr" agentliyinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə İran ordusunun mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Məlumata görə, zərbələr zamanı dronlardan istifadə olunub.
"İran İslam Respublikasının Silahlı Qüvvələri bu gün sübhdən etibarən İsrail Hərbi Hava Qüvvələrinin "Təl-Nof" aviabazasına, eləcə də "Əl-Əzraq" aviabazasında ABŞ-nin "F-35" və "F-15" qırıcılarının yerləşdiyi məkanlara zərbələr endirmək üçün ölkənin müxtəlif rayonlarından pilotsuz uçuş aparatlarını cəlb edib", - məlumatda bildirilib.
19:52
Ukrayna Mozambikdən qaz tədarükündə maraqlıdırDigər ölkələr
19:39
KİV: ABŞ ilə danışıqlara İran parlamentinin sədri Qalibaf rəhbərlik edirDigər ölkələr
19:31
Nigeriyada körpü partladılıb, azı səkkiz nəfər həlak olubDigər ölkələr
19:25
Azərbaycan taekvondoçuları Belçikada keçirilən beynəlxalq turnirdə 6 medal qazanıblarFərdi
19:22
MERCOSUR ilə razılaşma mayın əvvəlindən müvəqqəti olaraq qüvvəyə minəcəkDigər ölkələr
18:56
Tramp İranın uranın zənginləşdirilməsini dayandırmağa razı olduğunu iddia edibDigər ölkələr
18:47
Banqladeş təchizat problemləri səbəbindən yanacaq idxalını artırırDigər ölkələr
18:39