Матильда Пано: Мы вновь внесем в парламент проект резолюции по Макрону
Другие страны
- 16 октября, 2025
- 15:29
Левая партия "Неподчинившаяся Франция" вновь внесет в парламент страны проект резолюции по отстранению от власти президента Эмманюэля Макрона.
Как передает Report со ссылкой на французские СМИ, об этом заявила лидер парламентской фракции партии Матильда Пано.
Кроме того, она выразила сожаление, что Национальное собрание отклонило резолюцию о недоверии правительству во главе с Себастьеном Лекорню, внесенную "Неподчинившейся Францией".
"Не хватило всего 18 голосов", - отметила она.
