Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум

    Матильда Пано: Мы вновь внесем в парламент проект резолюции по Макрону

    Другие страны
    • 16 октября, 2025
    • 15:29
    Матильда Пано: Мы вновь внесем в парламент проект резолюции по Макрону

    Левая партия "Неподчинившаяся Франция" вновь внесет в парламент страны проект резолюции по отстранению от власти президента Эмманюэля Макрона.

    Как передает Report со ссылкой на французские СМИ, об этом заявила лидер парламентской фракции партии Матильда Пано.

    Кроме того, она выразила сожаление, что Национальное собрание отклонило резолюцию о недоверии правительству во главе с Себастьеном Лекорню, внесенную "Неподчинившейся Францией".

    "Не хватило всего 18 голосов", - отметила она.

    Последние новости

    16:07
    Фото

    В Билясуваре число пострадавших в ДТП достигло четырех - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    16:05

    В автоаварии в Физули пострадали 4 человека

    Происшествия
    15:57

    Пашинян: Переговоры между США и Арменией по проекту TRIPP немного замедлились

    В регионе
    15:57

    Софи Лагут: В отношениях Франции и Азербайджана открыта новая страница

    Внешняя политика
    15:56

    Ильхам Алиев: Разногласия между Азербайджаном и Францией остались в прошлом

    Внешняя политика
    15:55

    Европа готовится к обороне: амбициозный план по укреплению безопасности до 2030 года

    Внешняя политика
    15:54

    AYNA запускает экспресс-маршрут E2 из Хырдалана в Баку

    Инфраструктура
    15:47
    Фото

    Президент Азербайджана принял верительные грамоты нового посла Франции

    Внешняя политика
    15:44

    Наримановский районный суд приговорил экс-дипломата к 5 годам лишения свободы

    Происшествия
    Лента новостей