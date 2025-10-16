İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu

    Makron haqqında qətnamə layihəsi yenidən parlamentə təqdim ediləcək

    Digər ölkələr
    • 16 oktyabr, 2025
    • 16:17
    Makron haqqında qətnamə layihəsi yenidən parlamentə təqdim ediləcək

    Solçu "Əyilməz Fransa" partiyası ölkə parlamentinə yenidən Prezident Emmanuel Makronun hakimiyyətdən uzaqlaşdırılması ilə bağlı qətnamə layihəsi təqdim edəcək.

    "Report"un Fransa KİV-inə istinadən məlumatına görə, bunu partiyanın parlament fraksiyasının lideri Matilda Pano bəyan edib.

    Bundan əlavə, o, parlamentin "Əyilməz Fransa" tərəfindən təqdim edilmiş Sebastyan Lekornyunun başçılıq etdiyi hökumətə etimadsızlıq qətnaməsini rədd etməsindən təəssüfləndiyini bildirib.

    "Cəmi 18 səs çatmadı", - o qeyd edib.

    Matilda Pano "Əyilməz Fransa" Emmanuel Makron
    Матильда Пано: Мы вновь внесем в парламент проект резолюции по Макрону

    Son xəbərlər

    16:17

    Makron haqqında qətnamə layihəsi yenidən parlamentə təqdim ediləcək

    Digər ölkələr
    16:14

    Neftçalada qanunsuz ov edən şəxs saxlanılıb

    Ekologiya
    16:13

    Füzulidəki avtomobil qəzasında xəsarət alanların vəziyyəti açıqlanıb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    16:07

    Paşinyan: ABŞ və Ermənistan arasında TRIPP layihəsi ilə bağlı danışıqlar bir qədər səngiyib

    Region
    16:07

    Azərbaycandan Avropaya ixracla bağlı istehsalçılara yeni tələb qoyulub - EKSKLÜZİV

    Biznes
    16:01

    Avropa Parlamentində Rusiyadan neft məhsullarının alınmaması təklif edilib

    Digər ölkələr
    15:59
    Foto

    Biləsuvarda yol qəzasında xəsarət alanların sayı 4-ə çatıb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    15:58

    Azərbaycan İtaliyaya neft ixracını 46 %-ə yaxın artırıb

    Energetika
    15:56

    Dövlətin içində dövlətə qarşı: "Boz kardinal"ın ifşası finiş xəttində - ŞƏRH

    Analitika
    Bütün Xəbər Lenti