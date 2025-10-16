Makron haqqında qətnamə layihəsi yenidən parlamentə təqdim ediləcək
Digər ölkələr
- 16 oktyabr, 2025
- 16:17
Solçu "Əyilməz Fransa" partiyası ölkə parlamentinə yenidən Prezident Emmanuel Makronun hakimiyyətdən uzaqlaşdırılması ilə bağlı qətnamə layihəsi təqdim edəcək.
"Report"un Fransa KİV-inə istinadən məlumatına görə, bunu partiyanın parlament fraksiyasının lideri Matilda Pano bəyan edib.
Bundan əlavə, o, parlamentin "Əyilməz Fransa" tərəfindən təqdim edilmiş Sebastyan Lekornyunun başçılıq etdiyi hökumətə etimadsızlıq qətnaməsini rədd etməsindən təəssüfləndiyini bildirib.
"Cəmi 18 səs çatmadı", - o qeyd edib.
Son xəbərlər
16:17
Makron haqqında qətnamə layihəsi yenidən parlamentə təqdim ediləcəkDigər ölkələr
16:14
Neftçalada qanunsuz ov edən şəxs saxlanılıbEkologiya
16:13
Füzulidəki avtomobil qəzasında xəsarət alanların vəziyyəti açıqlanıb - YENİLƏNİBHadisə
16:07
Paşinyan: ABŞ və Ermənistan arasında TRIPP layihəsi ilə bağlı danışıqlar bir qədər səngiyibRegion
16:07
Azərbaycandan Avropaya ixracla bağlı istehsalçılara yeni tələb qoyulub - EKSKLÜZİVBiznes
16:01
Avropa Parlamentində Rusiyadan neft məhsullarının alınmaması təklif edilibDigər ölkələr
15:59
Foto
Biləsuvarda yol qəzasında xəsarət alanların sayı 4-ə çatıb - YENİLƏNİBHadisə
15:58
Azərbaycan İtaliyaya neft ixracını 46 %-ə yaxın artırıbEnergetika
15:56