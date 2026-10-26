Azərbaycan millisi EEVZA çempionatını 5-ci pillədə başa vurub
Komanda
- 26 oktyabr, 2026
- 19:57
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Azərbaycanın 20 yaşadək voleybolçu qızlardan ibarət milli komandası EEVZA – Şərqi Avropa Voleybol Zonal Assosiasiyası çempionatını beşinci pillədə başa vurub.
"Report"un məlumatına görə, baş məşqçi Gökhan Edmanın rəhbərlik etdiyi kollektiv beşinci yer uğrunda görüşdə Gürcüstan yığmasını 3:1 hesabı ilə məğlub edib.
Xatırladaq ki, oktyabrın 22-25-də Gürcüstanın Rustavi şəhərində keçirilən yarışda Azərbaycan millisi A qrupunda Polşa və Latviya seçmələrinə 0:3 hesabı ilə uduzub.
Finalda Polşa yığması Ukrayna komandasını 3:2 hesabı ilə məğlub edərək EEVZA çempionatının qalibi olub və 2027-ci ildə keçiriləcək Avropa çempionatının final mərhələsinə vəsiqə qazanıb.
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Azərbaycan millisi EEVZA çempionatını 5-ci pillədə başa vurubKomanda