Лекорню удалось избежать первого за сегодняшний день вотума недоверия

Парламент Франции отклонил резолюцию о недоверии правительству Себастьена Лекорню.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал France 24.

Cообщается, что обсуждался проект резолюции о вотуме недоверия правительству, представленный "Неподчинившейся Францией".

Для принятия резолюции было необходимо набрать 289 голосов, но проект поддержали 271 депутат.

Ранее сообщалось о том, что Национальная ассамблея Франции в четверг рассмотрит два вотума недоверия. Второй аналогичный документ представило "Национальное объединение".