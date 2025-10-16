Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    Лекорню удалось избежать первого за сегодняшний день вотума недоверия

    Другие страны
    16 октября, 2025
    • 13:56
    Лекорню удалось избежать первого за сегодняшний день вотума недоверия

    Парламент Франции отклонил резолюцию о недоверии правительству Себастьена Лекорню.

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал France 24.

    Cообщается, что обсуждался проект резолюции о вотуме недоверия правительству, представленный "Неподчинившейся Францией".

    Для принятия резолюции было необходимо набрать 289 голосов, но проект поддержали 271 депутат.

    Ранее сообщалось о том, что Национальная ассамблея Франции в четверг рассмотрит два вотума недоверия. Второй аналогичный документ представило "Национальное объединение".

    İlk etimadsızlıq səsverməsi Lekornyu üçün uğurlu olub

