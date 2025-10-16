Лекорню удалось избежать первого за сегодняшний день вотума недоверия
Другие страны
- 16 октября, 2025
- 13:56
Парламент Франции отклонил резолюцию о недоверии правительству Себастьена Лекорню.
Как передает Report, об этом сообщает телеканал France 24.
Cообщается, что обсуждался проект резолюции о вотуме недоверия правительству, представленный "Неподчинившейся Францией".
Для принятия резолюции было необходимо набрать 289 голосов, но проект поддержали 271 депутат.
Ранее сообщалось о том, что Национальная ассамблея Франции в четверг рассмотрит два вотума недоверия. Второй аналогичный документ представило "Национальное объединение".
