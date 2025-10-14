Два вотума недоверия к правительству Франции будут рассмотрены в четверг

Национальная ассамблея Франции в четверг рассмотрит два вотума недоверия к новому правительству во главе с премьером Себастьеном Лекорню.

Как передает Report, об этом сообщает издание Le Figaro со ссылкой на источник.

"Это решающая дата для правительства Лекорню-2. Вотумы недоверия от "Неподчинившейся Франции" и "Национального объединения" будут рассмотрены в четверг утром в Национальной ассамблее", - сообщил источник.

Отметим, что вчера "Неподчинившаяся Франция" и "Национальное объединение" зарегистрировали в Национальном собрании (нижней палате парламента) проект резолюции о вотуме недоверия правительству.

Между тем, как сообщает телеканал BFMTV, позднее сегодня Лекорню представит политическую программу нового правительства. Он планирует частично приостановить до 2027 года пенсионную реформу, предусматривающую постепенное увеличение возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет.

Отмечается, что Лекорню решил пойти на этот шаг в рамках компромисса с Социалистической партией, чтобы избежать вотума недоверия.