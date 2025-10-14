İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası

    Fransa hökumətinə qarşı iki etimadsızlıq səsverməsi müzakirə olunacaq

    Digər ölkələr
    • 14 oktyabr, 2025
    • 13:59
    Fransa hökumətinə qarşı iki etimadsızlıq səsverməsi müzakirə olunacaq

    Fransa Milli Assambleyası cümə axşamı Baş nazir Sebastyan Lekornyunun rəhbərlik etdiyi yeni hökumətə qarşı iki etimadsızlıq səsverməsinə baxacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Le Figaro" qəzeti mənbəyə istinadən bildirib.

    "Bu, Lekornyu-2 hökuməti üçün həlledici tarixdir. "Milli birlik" və "İtaətsiz Fransa"nın irəli sürdüyü etimadsızlıq votumları cümə axşamı səhər Milli Assambleyada müzakirə olunacaq", - mənbə bildirib.

    Qeyd edək ki, dünən "İtaətsiz Fransa" partiyası Milli Assambleyada (parlamentin aşağı palatası) hökumətə qarşı etimadsızlıq səsverməsi haqqında qətnamə layihəsini qeydiyyata alıb.

    Fransa Sebastyen Lekornyu etimadsızlıq votumu
    Два вотума недоверия к правительству Франции будут рассмотрены в четверг

    Son xəbərlər

    15:00

    Madaqaskarda siyasi böhran fonunda parlamentin aşağı palatası buraxılıb

    Digər ölkələr
    14:47

    Robert Levandovski Polşa millisinin toplanışı zamanı ciddi zədə alıb

    Futbol
    14:44

    Azərbaycan və Səudiyyə Ərəbistanı mülki müdafiə sahəsində memorandum imzalamağa hazırlaşır

    Hərbi
    14:40
    Foto

    Azərbaycan, İran və Rusiya rəsmiləri Şimal-Cənub dəhlizinin infrastrukturuna baxış keçirib

    Daxili siyasət
    14:40
    Foto

    Növbəti köç karvanı Şuşakənd kəndinə çatıb, açarlar təqdim edilib – YENİLƏNİB-2

    Daxili siyasət
    14:39

    Sənaye parklarının rezidentləri 11 milyon manata yaxın vəsaitə qənaət ediblər

    Biznes
    14:38

    "Kapital Bank" III rübün maliyyə nəticələrini elan edib

    Maliyyə
    14:29

    MM Azərbaycan və BƏƏ arasında Hərtərəfli İqtisadi Tərəfdaşlıq Sazişini təsdiqləyəcək

    Milli Məclis
    14:26

    ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri Elina Valtonenin Azərbaycana səfəri təxirə salınıb - EKSKLÜZİV

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti