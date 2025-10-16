İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu

    İlk etimadsızlıq səsverməsi Lekornyu üçün uğurlu olub

    Digər ölkələr
    • 16 oktyabr, 2025
    • 14:12
    İlk etimadsızlıq səsverməsi Lekornyu üçün uğurlu olub

    Fransa parlamenti Sebastyan Lekornyunun hökumətinə qarşı etimadsızlıq qətnaməsini rədd edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "France 24" televiziya kanalı məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, "Əyilməz Fransa" tərəfindən təqdim edilmiş hökumətə etimadsızlıq səsverməsi haqqında qətnamə layihəsi müzakirə edilib.

    Qətnamənin qəbul edilməsi üçün 289 səs tələb olunur, lakin layihəni 271 deputat dəstəkləyib.

    Лекорню удалось избежать первого за сегодняшний день вотума недоверия

    Son xəbərlər

    14:17

    Bəşər Əsədin əmisi oğlu həbs edilib

    Digər ölkələr
    14:13

    Gürcüstan DİN Valtoneni təxminən 2 min dollar cərimələyib

    Region
    14:12

    İlk etimadsızlıq səsverməsi Lekornyu üçün uğurlu olub

    Digər ölkələr
    14:12

    ABB səhmdarları 16 %-ə yaxın dividend qazana bilərlər

    Maliyyə
    14:12

    Aİ səfirləri Rusiyaya qarşı 19-cu sanksiya paketini razılaşdıra bilməyib

    Digər ölkələr
    14:07

    Şuşa Dövlət Musiqili Dram Teatrının direktorunun vəziyyəti ağırlaşıb

    İncəsənət
    14:04
    Foto

    Şabranda Cüdo Təlim Mərkəzi fəaliyyətə başlayıb

    Fərdi
    14:03

    Paşinyan: Din xadimlərinin həbsi Azərbaycanla sülh prosesi ilə bağlı deyil

    Region
    14:00

    Azərbaycan millisinin futbolçusu: "Fransa ilə ev oyununda möcüzə edə bilərik" - MÜSAHİBƏ

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti