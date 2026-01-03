İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat

    İspaniya ABŞ və Venesuela arasında vasitəçiliyə hazırdır

    Digər ölkələr
    • 03 yanvar, 2026
    • 15:12
    İspaniya ABŞ və Venesuela arasında vasitəçiliyə hazırdır

    İspaniya ABŞ və Venesuela arasında gərginliyin dinc yolla həlli üçün vasitəçi kimi çıxış etməyə hazırdır.

    "Report" "Reuters"ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) bəyanatında deyilir.

    "İspaniya Venesuelada gərginliyin azaldılmasına və beynəlxalq hüquqa hörmət edilməsinə çağırır", - bəyanatda qeyd edilib.

    Bundan başqa, ölkə Venesueladakı vəziyyətin dinc yolla həllinə kömək etmək üçün vasitəçilik etməyə hazır olduğunu bildirib.

    İspaniya Venesuela vasitəçi ABŞ
    Испания выразила готовность к посредничеству между США и Венесуэлой

