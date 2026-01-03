İspaniya ABŞ və Venesuela arasında vasitəçiliyə hazırdır
- 03 yanvar, 2026
- 15:12
İspaniya ABŞ və Venesuela arasında gərginliyin dinc yolla həlli üçün vasitəçi kimi çıxış etməyə hazırdır.
"Report" "Reuters"ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) bəyanatında deyilir.
"İspaniya Venesuelada gərginliyin azaldılmasına və beynəlxalq hüquqa hörmət edilməsinə çağırır", - bəyanatda qeyd edilib.
Bundan başqa, ölkə Venesueladakı vəziyyətin dinc yolla həllinə kömək etmək üçün vasitəçilik etməyə hazır olduğunu bildirib.
