Испания выразила готовность к посредничеству между США и Венесуэлой

Испания готова выступить посредником для мирного решения напряженности между США и Венесуэлой.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом говорится в заявлении МИД страны.

"Испания призывает к деэскалации, умеренности и уважению международного права в Венесуэле", - говорится в заявлении.

Также отмечается, что страна предложила себя в качестве переговорщика, чтобы помочь найти мирное решение ситуации в Венесуэле.