Испания выразила готовность к посредничеству между США и Венесуэлой
Другие страны
- 03 января, 2026
- 14:59
Испания готова выступить посредником для мирного решения напряженности между США и Венесуэлой.
Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом говорится в заявлении МИД страны.
"Испания призывает к деэскалации, умеренности и уважению международного права в Венесуэле", - говорится в заявлении.
Также отмечается, что страна предложила себя в качестве переговорщика, чтобы помочь найти мирное решение ситуации в Венесуэле.
