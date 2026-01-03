Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Испания выразила готовность к посредничеству между США и Венесуэлой

    Другие страны
    • 03 января, 2026
    • 14:59
    Испания выразила готовность к посредничеству между США и Венесуэлой

    Испания готова выступить посредником для мирного решения напряженности между США и Венесуэлой.

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом говорится в заявлении МИД страны.

    "Испания призывает к деэскалации, умеренности и уважению международного права в Венесуэле", - говорится в заявлении.

    Также отмечается, что страна предложила себя в качестве переговорщика, чтобы помочь найти мирное решение ситуации в Венесуэле.

