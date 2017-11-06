Массовый расстрел в баптистcкой церкви в Техасе: 27 убитых - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ Число погибших в результате массовой стрельбы в баптисткой церкви Техасе увеличилось до 27 человек, однако не исключено, что эта цифра возрастет.

Как сообщает Report со ссылкой на Guardian, неизвестный мужчина, в полной боевой экипировки, открыл огонь во время утренней службы в церкви маленьком городке Сазерленд-Спрингс.

Обычно службу здесь посещают около 50 человек.

Уполномоченный графства Вильсон Альберт Гейз-младший в интервью CNN заявил, что по меньшей мере 27 человек были убиты, но ожидается, что число погибших будет расти. Среди убитых также числится 2-летний ребенок.

Более 24 человек получили ранения.

***23:48

Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ Неизвестный утром в воскресенье устроил стрельбу в церкви в Техасе. Шериф заявил о «множестве раненых и погибших», но официальных данных о жертвах пока нет.

Неизвестный устроил стрельбу в церкви в городе Сатерленд Спрингс в Техасе. Об этом сообщает местный телеканал KENS5, филированный с CBS.



Инцидент произошел утром в воскресенье, 5 ноября: мужчина зашел в церковь и открыл огонь по людям, после чего был обезврежен полицейскими.



Шериф Джо Тэкит сообщил местному изданию Wilson County News (Сатерленд Спрингс находится в округе Уилсон), что в результате инцидента есть «множество раненых и погибших».



В офисе шерифа агентству Associated Press не смогли прокомментировать инцидент, сославшись на то, что все сотрудники отправились на место инцидента. KENS сообщает о внушительном присутствии полицейских и пожарных у церкви.



Пока что нет официальной информации о количестве погибших и пострадавших.