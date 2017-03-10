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    Массачусетс примкнет к Вашингтону и Нью-Йорку в борьбе против указа Трампа по иммиграции

    Второй иммиграционный указ Трампа был подписан 6 марта

    Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Массачусетс присоединится к иску генерального прокурора штата Вашингтон Боба Фергюсона против нового иммиграционного указа Дональда Трампа.

    Как передает Report, об этом заявила генеральный прокурор Мора Хили в своем Twitter.

    «Мы консолидируем свои усилия и присоединяемся к другим штатам для борьбы с незаконным Muslim Ban (запретом на въезд мусульман в страну) Трампа», - написала Хили.

    Она охарактеризовала действия Трампа как дискриминационные и неконституционные.

    Ранее о намерении присоединиться к иску Фергюсона заявил генеральный прокурор штата Нью-Йорк Эрик Шнайдерман.

    Второй иммиграционный указ Трампа был подписан 6 марта. Им вводится 90-дневый запрет на въезд в США граждан Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Исключение составляют те, у кого уже есть виза, грин-карта или двойное гражданство.

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