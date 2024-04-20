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Маск перенес поездку в Индию на конец года

Маск перенес поездку в Индию на конец года Илон Маск отложил запланированную на 21-22 апреля поездку в Индию.
Другие страны
20 апреля 2024 г. 09:26
Маск перенес поездку в Индию на конец года

Илон Маск отложил запланированную на 21-22 апреля поездку в Индию.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он сообщил на своей странице в соцсети "Х".

"К сожалению, очень серьезные обязательства в Tesla требуют отложить визит в Индию, но я очень жду визита в конце этого года", - написал он.

12 апреля Маск сообщил, что поедет в Индию для встречи с премьер-министром страны Нарендрой Моди.

По данным газеты The Economic Times, на встрече с главой правительства Маск намерен был обсудить ускорение запуска в Индии услуг глобальной спутниковой системы связи Starlink, инвестиции в южноазиатскую республику на сумму около 2 млрд долларов и строительство завода по совместному выпуску электромобилей.

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Версия на азербайджанском языке Mask Hindistana səfərini ilin sonuna qədər təxirə salıb
Версия на английском языке Musk postpones India visit, citing heavy Tesla obligations

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