Маск перенес поездку в Индию на конец года

Илон Маск отложил запланированную на 21-22 апреля поездку в Индию.

Илон Маск отложил запланированную на 21-22 апреля поездку в Индию.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он сообщил на своей странице в соцсети "Х".

"К сожалению, очень серьезные обязательства в Tesla требуют отложить визит в Индию, но я очень жду визита в конце этого года", - написал он.

12 апреля Маск сообщил, что поедет в Индию для встречи с премьер-министром страны Нарендрой Моди.

По данным газеты The Economic Times, на встрече с главой правительства Маск намерен был обсудить ускорение запуска в Индии услуг глобальной спутниковой системы связи Starlink, инвестиции в южноазиатскую республику на сумму около 2 млрд долларов и строительство завода по совместному выпуску электромобилей.