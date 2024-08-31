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Хуситы заявили об атаке на судно Groton в Аденском заливе

Хуситы заявили об атаке на судно Groton в Аденском заливе Хуситы из йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" нанесли удар по контейнеровозу Groton в Аденском заливе.
Другие страны
31 августа 2024 г. 21:24
Хуситы заявили об атаке на судно Groton в Аденском заливе

Хуситы из йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" нанесли удар по контейнеровозу Groton в Аденском заливе.

Как передает Report, об этом сообщил представитель сформированных мятежниками вооруженных сил Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah.

"Вооруженные силы Йемена <…> провели военную операцию, направленную против судна Groton в Аденском заливе", - сказал Сариа.

По его словам, хуситы атаковали контейнеровоз из-за того, что компания-владелец якобы нарушила введенный мятежниками запрет на заход в порты Израиля.

"Операцию провели военно-морские силы, силы беспилотной авиации и ракетные войска, судно получило прямое попадание", - добавил он.

После обострения конфликта в секторе Газа движение "Ансар Аллах" предупредило, что будет обстреливать территорию Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится.

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