Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА

    Марта Кос: Средний коридор должен стать надежной альтернативой другим маршрутам - ЭКСКЛЮЗИВ

    Другие страны
    • 27 ноября, 2025
    • 08:30
    Марта Кос: Средний коридор должен стать надежной альтернативой другим маршрутам - ЭКСКЛЮЗИВ

    Евросоюз твердо намерен превратить Транскаспийский транспортный маршрут, также известный как Средний коридор, в надежную долгосрочную альтернативу Северному маршруту.

    Об этом европейскому бюро Report заявила комиссар по вопросам расширения Марта Кос в преддверии открывающегося сегодня в столице Узбекистана в Форуме инвесторов по Транскаспийскому транспортному коридору и транспортной доступности.

    "Средний коридор является геополитической и экономической пользой для всех стран, расположенных на данном маршруте, состоящим из сплетения железных дорог и портов, соединяющих Китай, Центральную Азию, Южный Кавказ и Черное море с Европой",- сказала еврокомиссар.

    По ее словам, объем грузоперевозок по Среднему коридору с 2022 года по сегодняшний день уже вырос в четыре раза. "К 2030 году он может утроиться, если будут правильно направлены инвестиции для увеличения его пропускной способности и устранения узких мест. Эти вопросы и будут в центре обсуждения на форуме в Ташкенте", - отметила Кос.

    Собственный опыт ЕС показал, насколько чрезмерная зависимость от одной страны или источника делает его уязвимым, подчеркнула комиссар. Это может привести к энергетическому шантажу, дефициту важнейших сырьевых материалов или чрезмерной зависимости от цифровых технологий, в итоге к ограничению свободы действий. "Инвестиции в транспортную инфраструктуру, цифровую и энергетическую доступность создают больше возможностей и снижают риск шантажа", - заключила Кос.

    Вместе с Кос в мероприятии также примет участие комиссар по международному партнерству Йозеф Сикела.

    Транскаспийский транспортный коридор является флагманской инициативой стратегии ЕС Global Gateway и направлен на соединение Европы и Центральной Азии. Азербайджан является ключевой точкой этой инициативы, так как именно он расположен в месте соединения этого маршрута Азии с Европой и именно через него он непосредственно проходит.

    Евросоюз Марта Кос Средний коридор
    Marta Kos: Orta Dəhliz digər marşrutlara etibarlı alternativ olmalıdır
    Marta Kos: Middle Corridor should become reliable alternative to other routes - EXCLUSIVE

    Последние новости

    08:57

    В Китае при наезде поезда погибли 11 человек

    Другие страны
    08:49

    Такаити и Трамп обсудили урегулирование конфликта Японии и КНР из-за Тайваня

    Другие страны
    08:37

    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    08:30

    Марта Кос: Средний коридор должен стать надежной альтернативой другим маршрутам - ЭКСКЛЮЗИВ

    Другие страны
    08:14

    СМИ: Пожар в районе Тай По стал самым смертоносным за историю Гонконга

    Другие страны
    07:41

    Жительница Хоровлу: Я бы хотела, чтобы мой брат-шехид вернулся в наше село вместе с нами

    Внутренняя политика
    07:25

    Глава Пентагона опроверг информацию о гибели нацгвардейцев США

    Другие страны
    06:56
    Фото

    В село Хоровлу выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцев

    Внутренняя политика
    06:46

    CBS: Стрелявший в нацгвардейцев США имеет гражданство Афганистана

    Другие страны
    Лента новостей