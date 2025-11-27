Марта Кос: Средний коридор должен стать надежной альтернативой другим маршрутам - ЭКСКЛЮЗИВ

Евросоюз твердо намерен превратить Транскаспийский транспортный маршрут, также известный как Средний коридор, в надежную долгосрочную альтернативу Северному маршруту.

Об этом европейскому бюро Report заявила комиссар по вопросам расширения Марта Кос в преддверии открывающегося сегодня в столице Узбекистана в Форуме инвесторов по Транскаспийскому транспортному коридору и транспортной доступности.

"Средний коридор является геополитической и экономической пользой для всех стран, расположенных на данном маршруте, состоящим из сплетения железных дорог и портов, соединяющих Китай, Центральную Азию, Южный Кавказ и Черное море с Европой",- сказала еврокомиссар.

По ее словам, объем грузоперевозок по Среднему коридору с 2022 года по сегодняшний день уже вырос в четыре раза. "К 2030 году он может утроиться, если будут правильно направлены инвестиции для увеличения его пропускной способности и устранения узких мест. Эти вопросы и будут в центре обсуждения на форуме в Ташкенте", - отметила Кос.

Собственный опыт ЕС показал, насколько чрезмерная зависимость от одной страны или источника делает его уязвимым, подчеркнула комиссар. Это может привести к энергетическому шантажу, дефициту важнейших сырьевых материалов или чрезмерной зависимости от цифровых технологий, в итоге к ограничению свободы действий. "Инвестиции в транспортную инфраструктуру, цифровую и энергетическую доступность создают больше возможностей и снижают риск шантажа", - заключила Кос.

Вместе с Кос в мероприятии также примет участие комиссар по международному партнерству Йозеф Сикела.

Транскаспийский транспортный коридор является флагманской инициативой стратегии ЕС Global Gateway и направлен на соединение Европы и Центральной Азии. Азербайджан является ключевой точкой этой инициативы, так как именно он расположен в месте соединения этого маршрута Азии с Европой и именно через него он непосредственно проходит.