Marta Kos: Orta Dəhliz digər marşrutlara etibarlı alternativ olmalıdır
- 27 noyabr, 2025
- 08:35
Avropa İttifaqı (Aİ) Orta Dəhliz kimi də tanınan Transxəzər nəqliyyat marşrutunu şimal dəhlizinə etibarlı, uzunmüddətli alternativə çevirməyə qətiyyətlə sadiqdir.
Bu barədə "Report"un Avropa bürosuna Aİ-nin genişlənmə məsələləri üzrə komissarı Marta Kos bu gün Özbəkistanın paytaxtında açılacaq Transxəzər nəqliyyat dəhlizi və nəqliyyat əlçatanlığı üzrə investor forumu ərəfəsində bildirib.
"Orta Dəhliz, Çin, Orta Asiya, Cənubi Qafqaz və Qara dənizi Avropa ilə birləşdirən dəmir yolları və liman şəbəkəsindən ibarət olan bu marşrut boyunca yerləşən bütün ölkələr üçün geosiyasi və iqtisadi faydadır", - Avropa komissarı bildirib.
Onun sözlərinə görə, Orta Dəhliz boyunca yük daşınması 2022-ci ildən bəri artıq dörd dəfə artıb. "2030-cu ilə qədər, investisiyalar onun tutumunu artırmaq və maneələri aradan qaldırmaq üçün diqqətlə yönəldilərsə, üçqat arta bilər. Bu məsələlər Daşkənddəki forumda müzakirə mövzusu olacaq", - M.Kos qeyd edib.
Komissarın sözlərinə görə, Aİ-nin öz təcrübəsi göstərir ki, tək bir ölkəyə və ya mənbəyə həddindən artıq asılılıq onu necə həssas edir. Bu, enerji şantajına, vacib xammal çatışmazlığına və ya rəqəmsal texnologiyalara həddindən artıq asılılığa səbəb ola bilər və nəticədə fəaliyyət azadlığını məhdudlaşdıra bilər. Kos sonda bildirib ki, nəqliyyat infrastrukturuna, rəqəmsal və enerjiyə əlçatanlığa investisiyalar daha çox imkanlar yaradır və şantaj riskini azaldır.
Tədbirdə Kosla yanaşı, beynəlxalq tərəfdaşlıq üzrə komissar Jozef Sikela da iştirak edəcək.
Transxəzər nəqliyyat dəhlizi Aİ-nin "Global Gateway" strategiyasının flaqman təşəbbüsüdür və Avropa ilə Mərkəzi Asiyanı birləşdirməyi hədəfləyir. Azərbaycan Asiya ilə Avropa arasındakı bu marşrutun qovşağında yerləşdiyi və birbaşa Azərbaycanla əlaqəli olduğu üçün bu təşəbbüs üçün əsas mərkəzdir.