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Марокко с обеспокоенностью следит за развитием ситуации между Россией и Украиной

Марокко с обеспокоенностью следит за развитием ситуации между Россией и Украиной Королевство Марокко с обеспокоенностью следит за развитием ситуации между Российской Федерацией и Украиной.
Другие страны
28 февраля 2022 г. 11:41
Марокко с обеспокоенностью следит за развитием ситуации между Россией и Украиной

Марокко с обеспокоенностью следит за развитием ситуации между Российской Федерацией и Украиной.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении МИД Марокко.

"Королевство Марокко подтверждает свою поддержку территориальной целостности и национального единства всех государств-членов Организации Объединенных Наций. Королевство Марокко также напоминает о своей приверженности принципу неприменения силы для урегулирования споров между государствами и поддерживает все инициативы и действия, способствующие мирному урегулированию конфликтов",- говорится в заявлении.

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Версия на английском языке Morocco following with concern developments between Russia and Ukraine

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