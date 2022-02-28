Марокко с обеспокоенностью следит за развитием ситуации между Россией и Украиной

Королевство Марокко с обеспокоенностью следит за развитием ситуации между Российской Федерацией и Украиной.

Марокко с обеспокоенностью следит за развитием ситуации между Российской Федерацией и Украиной.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении МИД Марокко.

"Королевство Марокко подтверждает свою поддержку территориальной целостности и национального единства всех государств-членов Организации Объединенных Наций. Королевство Марокко также напоминает о своей приверженности принципу неприменения силы для урегулирования споров между государствами и поддерживает все инициативы и действия, способствующие мирному урегулированию конфликтов",- говорится в заявлении.