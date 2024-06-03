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Главный редактор The Washington Post уходит со своего поста

Главный редактор The Washington Post уходит со своего поста Главный редактор газеты The Washington Post Салли Базби планирует покинуть свою должность.
Другие страны
3 июня 2024 г. 08:56
Главный редактор The Washington Post уходит со своего поста

Главный редактор газеты The Washington Post Салли Базби планирует покинуть свою должность.

Как передает Report, об этом сообщило само издание.

Базби была назначена главным редактором в 2021 году, став первой женщиной на этом посту в The Washington Post. Причина ухода Базби не разглашается.

Издатель The Washington Post Уильям Льюис объявил, что новым главным редактором станет Мэтт Мюррей, который до этого работал на аналогичной должности в The Wall Street Journal.

Также стало известно, что после президентских выборов в США в ноябре Мюррея сменит Роберт Виннетт из Telegraph Media Group.

В конце мая The Washington Post сообщила об убытках в размере $77 миллионов за 2023 год.

Льюис объявил в прошлом месяце о планах по внедрению новых подписных моделей для увеличения прибыли. Также в газете заявили о намерении активнее использовать технологии искусственного интеллекта.

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Версия на английском языке Washington Post executive editor Sally Buzbee steps down
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