Впервые в истории Мексики президентом может стать женщина

Кандидат от правящей партии Morena в Мексике Клаудия Шейнбаум, по данным экзитполов, уверенно лидирует на выборах президента страны.

Кандидат от правящей партии Morena в Мексике Клаудия Шейнбаум, по данным экзитполов, уверенно лидирует на выборах президента страны.

Как передает Report , об этом заявил председатель движения Марио Дельгадо.

"Мы живем в исторически важный момент для нашей страны, Латинской Америки и мира. Клаудия Шейнбаум станет первой женщиной-президентом в истории Мексики и Северной Америки. Экзитполы показывают значительное преимущество перед кандидатом от партий PRI и PAN — разница составляет два к одному", — отметил Дельгадо в выступлении в избирательном штабе партии.

В случае победы на выборах Шейнбаум станет первой в истории Мексики женщиной, занявший пост главы государства.

Основными кандидатами на пост президента являются Клаудия Шейнбаум от правящей партии Morena и Сочитль Гальвес от оппозиционной коалиции.

Официальные результаты выборов в Мексике будут объявлены после подсчета голосов, который продлится с 5 по 8 июня. Победитель определяется в одном туре по системе относительного большинства — президентом станет кандидат с наибольшим количеством голосов.

Инаугурация избранного президента на шестилетний срок назначена на 1 октября 2024 года, через четыре месяца после дня выборов, в день передачи федеральной исполнительной власти.