Марко Рубио заявил, что ни разу не общался с главой МИД Ирана
Другие страны
- 28 апреля, 2026
- 05:56
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что ни разу не контактировал с министром иностранных дел Ирана Аббас Арагчи.
Как передает Report, об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News.
"Я никогда не разговаривал с министром иностранных дел Ирана. Как я уже сказал, и он редко общался с нашими людьми. В основном это непрямые переговоры", - отметил Рубио.
По его словам, за последние недели имели место отдельные прямые контакты, связанные со встречами, прошедшими в Исламабад.
"Но прямые контакты с ними очень редки, очень конфиденциальны и происходят только через одного или двух человек в их системе", - добавил госсекретарь.
