Марко Рубио заявил, что ни разу не общался с главой МИД Ирана

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что ни разу не контактировал с министром иностранных дел Ирана Аббас Арагчи.

Как передает Report, об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News.

"Я никогда не разговаривал с министром иностранных дел Ирана. Как я уже сказал, и он редко общался с нашими людьми. В основном это непрямые переговоры", - отметил Рубио.

По его словам, за последние недели имели место отдельные прямые контакты, связанные со встречами, прошедшими в Исламабад.

"Но прямые контакты с ними очень редки, очень конфиденциальны и происходят только через одного или двух человек в их системе", - добавил госсекретарь.