Марко Рубио заявил, что ни разу не общался с главой МИД Ирана

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что ни разу не контактировал с министром иностранных дел Ирана Аббас Арагчи.

    Как передает Report, об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News.

    "Я никогда не разговаривал с министром иностранных дел Ирана. Как я уже сказал, и он редко общался с нашими людьми. В основном это непрямые переговоры", - отметил Рубио.

    По его словам, за последние недели имели место отдельные прямые контакты, связанные со встречами, прошедшими в Исламабад.

    "Но прямые контакты с ними очень редки, очень конфиденциальны и происходят только через одного или двух человек в их системе", - добавил госсекретарь.

    Марко Рубио Аббас Арагчи Соединенные Штаты Америки (США) Эскалация на Ближнем Востоке
    ABŞ dövlət katibi: İranın XİN rəhbəri ilə heç vaxt danışmamışam

