    Марко Рубио: Иран сохранил половину запаса ракет

    Другие страны
    • 28 апреля, 2026
    • 04:49
    Марко Рубио: Иран сохранил половину запаса ракет

    Иран израсходовал примерно половину ракетного потенциала, которым располагал до начала военной операции США и Израиля.

    Как передает Report, об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу Fox News.

    "Теперь у них осталась половина ракет", - сказал он.

    Глава американского внешнеполитического ведомства также утверждал, что у Тегерана не осталось производственных мощностей и военно-морских сил.

    Марко Рубио Операция США и Израиля против Ирана Ракетный арсенал Ирана
    Marko Rubio: İran raket ehtiyatlarının yarısını saxlayıb

