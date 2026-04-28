Марко Рубио: Иран сохранил половину запаса ракет
Другие страны
- 28 апреля, 2026
- 04:49
Иран израсходовал примерно половину ракетного потенциала, которым располагал до начала военной операции США и Израиля.
Как передает Report, об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу Fox News.
"Теперь у них осталась половина ракет", - сказал он.
Глава американского внешнеполитического ведомства также утверждал, что у Тегерана не осталось производственных мощностей и военно-морских сил.
