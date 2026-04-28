İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları
    Marko Rubio: İran raket ehtiyatlarının yarısını saxlayıb

    İran ABŞ-İsrail hərbi əməliyyatından əvvəl malik olduğu raket potensialının təxminən yarısını istifadə edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ dövlət katibi Marko Rubio "Fox News" telekanalına müsahibəsində bildirib.

    "İndi onlarda raketlərin yarısı qalıb", - o deyib. ABŞ-nin xarici siyasət idarəsinin başçısı həmçinin iddia edib ki, Tehranın istehsal gücü və Hərbi Dəniz Qüvvələri qalmayıb.

    Xatırladaq ki, fevralın 28-də ABŞ və İsrail İrana qarşı hərbi əməliyyatlara başlayıb və bir sıra şəhərlərə hava zərbələri endirilib. Həmin gün zərbələr nəticəsində İranın Ali rəhbəri Əli Xamenei öldürülüb. İran buna cavab olaraq İsrail ərazisinə raket zərbələri endirib və Fars körfəzi ölkələrindəki ABŞ hərbi bazalarına hücum edib.

    İran, ABŞ və onların müttəfiqləri aprelin 8-ə keçən gecə atəşkəs razılaşmasına nail olublar. Tramp sonradan atəşkəsi qeyri-müəyyən müddətə uzadıb.

    Tərəflər münaqişəni həll etmək üçün Pakistanda danışıqlar aparmağa çalışıblar, lakin 11-12 apreldə keçirilən ilk raund heç bir nəticə verməyib.

    ABŞ Tehrana təzyiq göstərmək üçün İran limanlarını və Hörmüz boğazından keçidi blokadaya aldığını elan edib. İran da öz növbəsində Fars körfəzinə gedən gəmilər üçün Hörmüz boğazının blokadasını elan edib. Regionda dinamik şəkildə dəyişən vəziyyət qlobal enerji böhranına səbəb olub.

    Марко Рубио: Иран сохранил половину запаса ракет

