Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Марк Рютте посетит с визитом Турцию

    Другие страны
    • 20 апреля, 2026
    • 16:09
    Марк Рютте посетит с визитом Турцию

    Генеральный секретарь Североатлантического альянса (НАТО) Марк Рютте 21–22 апреля 2026 года посетит Турцию с официальным визитом .

    Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба НАТО.

    В ходе поездки он проведет встречи с президентом Турции Реджеп Тайип Эрдоганом, министром иностранных дел Хакан Фиданом и министром национальной обороны, генералом Яшар Гюлером.

    Кроме того, генеральный секретарь альянса посетит объект оборонной промышленности.

    "Визит будет посвящен вопросам сотрудничества в сфере безопасности и обороны, а также взаимодействию Турции с НАТО", - отмечается в сообщении.

    Марк Рютте Реджеп Тайип Эрдоган Хакан Фидан Яшар Гюлер Североатлантический альянс (НАТО) Турция
    Mark Rütte Türkiyəyə səfər edəcək
    Mark Rutte to visit Türkiye

    Последние новости

    18:24

    Трамп: Израиль не подталкивал США к войне с Ираном

    Другие страны
    18:16

    Французский депутат считает исламофобию нормальным явлением

    Другие страны
    18:14

    Трамп заявил, что сделка с Ираном будет подписана сегодня вечером

    Другие страны
    18:10

    ОАЭ ликвидировали преступную ячейку, связанную с Ираном

    Другие страны
    18:08

    Арагчи и Дар обсудили перемирие Ирана и США

    В регионе
    18:01
    Фото

    Экономический совет Азербайджана принял решения по развитию агросектора

    Экономика
    17:55

    Делегация США во главе с Вэнсом отбыла в Пакистан на переговоры с Ираном

    Другие страны
    17:53

    Кязымов утвердил новые требования к постоянному капиталу инвесткомпаний

    Финансы
    17:53

    "Хезболлах" заявила о намерениях атаковать буферную зону с Израилем

    Другие страны
    Лента новостей