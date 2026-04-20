Марк Рютте посетит с визитом Турцию
- 20 апреля, 2026
- 16:09
Генеральный секретарь Североатлантического альянса (НАТО) Марк Рютте 21–22 апреля 2026 года посетит Турцию с официальным визитом .
Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба НАТО.
В ходе поездки он проведет встречи с президентом Турции Реджеп Тайип Эрдоганом, министром иностранных дел Хакан Фиданом и министром национальной обороны, генералом Яшар Гюлером.
Кроме того, генеральный секретарь альянса посетит объект оборонной промышленности.
"Визит будет посвящен вопросам сотрудничества в сфере безопасности и обороны, а также взаимодействию Турции с НАТО", - отмечается в сообщении.
