Марк Рютте посетит с визитом Турцию

Генеральный секретарь Североатлантического альянса (НАТО) Марк Рютте 21–22 апреля 2026 года посетит Турцию с официальным визитом .

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба НАТО.

В ходе поездки он проведет встречи с президентом Турции Реджеп Тайип Эрдоганом, министром иностранных дел Хакан Фиданом и министром национальной обороны, генералом Яшар Гюлером.

Кроме того, генеральный секретарь альянса посетит объект оборонной промышленности.

"Визит будет посвящен вопросам сотрудничества в сфере безопасности и обороны, а также взаимодействию Турции с НАТО", - отмечается в сообщении.