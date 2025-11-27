Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    MAP: Интерпол предупредил об угрозах транснациональных мошеннических центров

    • 27 ноября, 2025
    • 05:58
    Участники проходящей в марокканском Марракеше 93-й сессии Генассамблеи Интерпола приняли резолюцию, в которой предупредили о растущих угрозах транснациональных мошеннических центров.

    Как передает Report, об этом сообщает информационное агентство Maghreb Arabe Presse (MAP).

    В документе говорится "о растущей угрозе, исходящей от транснациональных мошеннических центров, которые представляют собой настоящие криминальные площадки, связанные с крупномасштабным мошенничеством, торговлей людьми и различными формами насилия".

    В резолюции подчеркивается, что "преступные группировки все шире используют передовые технологии с целью обмана своих жертв и сокрытия своей деятельности". "Способность этих трансграничных сетей к быстрой адаптации требует скоординированных глобальных мер реагирования", - заявили участники 93-й сессии Генассамблеи Интерпола, призвав к обмену разведывательной информацией в режиме реального времени для выявления преступников, мест их деятельности и методов.

    "Чтобы эффективно противостоять преступным сетям, мы должны укреплять сотрудничество, совершенствовать обмен информацией и двигаться вперед, предпринимая скоординированные и решительные действия", - подчеркнул со своей стороны генеральный секретарь Интерпола Вальдес Уркиза.

    Интерпол предупреждение

