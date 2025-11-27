İnterpol transmilli fırıldaqçılıq mərkəzlərinin təhdidləri barədə xəbərdarlıq edib
- 27 noyabr, 2025
- 07:30
Hazırda Mərakeşdə keçirilən İnterpolun Baş Assambleyasının 93-cü sessiyasının iştirakçıları transmilli fırıldaqçılıq mərkəzlərinin artan təhlükəsi barədə xəbərdarlıq edən qətnamə qəbul ediblər.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə "Maghreb Arabe Presse" (MAP) agentliyi xəbər verib.
Sənəddə genişmiqyaslı fırıldaqçılıq, insan alveri və müxtəlif zorakılıq formaları ilə əlaqəli əsl cinayət mərkəzləri olan transmilli fırıldaqçılıq saxtakarlıq mərkəzlərinin artan təhlükəsi barədə xəbərdarlıq edilir.
Qətnamədə cinayətkar qrupların qurbanlarını aldatmaq və fəaliyyətlərini gizlətmək üçün getdikcə daha qabaqcıl texnologiyalardan istifadə etdiyi vurğulanır. "Bu sərhədyanı şəbəkələrin sürətli uyğunlaşması əlaqələndirilmiş qlobal reaksiya tələb edir", - İnterpolun Baş Assambleyasının 93-cü sessiyasının iştirakçıları bildiriblər və cinayətkarları, onların yerlərini və metodlarını müəyyən etmək üçün real vaxt rejimində kəşfiyyat məlumatlarının mübadilə etməyə çağırıblar.
"Cinayətkar şəbəkələrə effektiv şəkildə qarşı çıxmaq üçün əməkdaşlığı gücləndirməli, məlumat mübadiləsini təkmilləşdirməli, əlaqələndirilmiş və qətiyyətli tədbirlərlə irəliləməliyik", - İnterpolun baş katibi Valdes Urkiza vurğulayıb.