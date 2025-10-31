Малюк: СБУ в сентябре-октябре нанесли удары по 20 объектам нефтедобычи и переработки РФ

Служба безопасности Украины (СБУ) с начала 2025 года нанесла серию успешных ударов по объектам нефтедобычи и нефтепереработки на территории России.

Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил глава СБУ Василий Малюк на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По словам Малюка, в результате операций украинских сил было уничтожено 48% российских зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь", которые активно использовались для противодействия украинским дальнобойным беспилотникам.

Он добавил, что с начала года СБУ совершила почти 160 успешных атак по тыловым объектам нефтедобычи и переработки РФ.

"Если говорить о сентябре и октябре текущего года, то это 20 объектов - среди них шесть НПЗ, два нефтяных терминала, три нефтебазы и девять нефтеперекачивающих станций", - уточнил глава СБУ.

По его словам, эти удары привели к дефициту более чем 20% нефтепродуктов на внутреннем рынке России, простоев 37% перерабатывающих мощностей, а также к топливному дефициту в 57 регионах РФ и введению запрета на экспорт бензина до конца года.