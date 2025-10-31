Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 неоколониализм
    Служба безопасности Украины (СБУ) с начала 2025 года нанесла серию успешных ударов по объектам нефтедобычи и нефтепереработки на территории России.

    Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил глава СБУ Василий Малюк на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским.

    По словам Малюка, в результате операций украинских сил было уничтожено 48% российских зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь", которые активно использовались для противодействия украинским дальнобойным беспилотникам.

    Он добавил, что с начала года СБУ совершила почти 160 успешных атак по тыловым объектам нефтедобычи и переработки РФ.

    "Если говорить о сентябре и октябре текущего года, то это 20 объектов - среди них шесть НПЗ, два нефтяных терминала, три нефтебазы и девять нефтеперекачивающих станций", - уточнил глава СБУ.

    По его словам, эти удары привели к дефициту более чем 20% нефтепродуктов на внутреннем рынке России, простоев 37% перерабатывающих мощностей, а также к топливному дефициту в 57 регионах РФ и введению запрета на экспорт бензина до конца года.

    Лента новостей