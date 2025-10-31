İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Neokolonializm
    Ukrayna son iki ayda Rusiyanın 20 neft hasilatı və emalı obyektinə zərbələr endirib

    31 oktyabr, 2025
    • 17:09
    Ukrayna Təhlükəsizlik Xidməti (UTX) 2025-ci ilin əvvəlindən Rusiya ərazisində neft hasilatı və emalı obyektlərinə bir sıra uğurlu zərbələr endirib.

    "Report"un "İnterfaks-Ukrayna"ya istinadən məlumatına görə, bunu Ukrayna Təhlükəsizlik Xidmətinin rəisi Vasili Malyuk ölkə Prezidenti Volodimir Zelenski ilə birgə brifinqdə bildirib.

    O qeyd edib ki, ilin əvvəlindən Ukrayna Təhlükəsizlik Xidməti Rusiyanın neft hasilatı və emalı obyektlərinə qarşı təxminən 160 uğurlu hücum həyata keçirib: "Əgər bu ilin sentyabr və oktyabr aylarından danışsaq bu, altısı neft emalı zavodu, ikisi neft terminalı, üçü neft bazası və doqquzu neft nasos stansiyası daxil olmaqla 20 obyektdən ibarətdir".

