Ukrayna son iki ayda Rusiyanın 20 neft hasilatı və emalı obyektinə zərbələr endirib
Digər ölkələr
- 31 oktyabr, 2025
- 17:09
Ukrayna Təhlükəsizlik Xidməti (UTX) 2025-ci ilin əvvəlindən Rusiya ərazisində neft hasilatı və emalı obyektlərinə bir sıra uğurlu zərbələr endirib.
"Report"un "İnterfaks-Ukrayna"ya istinadən məlumatına görə, bunu Ukrayna Təhlükəsizlik Xidmətinin rəisi Vasili Malyuk ölkə Prezidenti Volodimir Zelenski ilə birgə brifinqdə bildirib.
O qeyd edib ki, ilin əvvəlindən Ukrayna Təhlükəsizlik Xidməti Rusiyanın neft hasilatı və emalı obyektlərinə qarşı təxminən 160 uğurlu hücum həyata keçirib: "Əgər bu ilin sentyabr və oktyabr aylarından danışsaq bu, altısı neft emalı zavodu, ikisi neft terminalı, üçü neft bazası və doqquzu neft nasos stansiyası daxil olmaqla 20 obyektdən ibarətdir".
Son xəbərlər
18:19
Foto
Azərbaycan-Qırğızıstan İnkişaf Fondu kiçik SES-in tikintisinə vəsait ayıracaqEnergetika
18:14
Azərbaycan ağırlıqqaldıranı Avropa birinciliyinin qalibi olubFərdi
18:11
Foto
Daşkənddə MDB ölkələrində sosial müdafiənin təşkili məsələləri müzakirə olunubSosial müdafiə
18:11
Taekvondo üzrə dünya çempionatında iştirak etmiş Azərbaycan millisi Vətənə qayıdıbFərdi
18:00
Azərbaycan və Qırğızıstan təhsil sahəsində əməkdaşlığı müzakirə edibElm və təhsil
18:00
Foto
Ramin Məmmədov vətəndaş qəbulu keçiribDin
17:55
Mərkəzi Bank "Monetri" BOKT-u və onun vəzifəli şəxsini cərimələyibMaliyyə
17:48
"İmişli" klubunun texniki məğlubiyyətlə bağlı şikayəti qəbul edilməyibFutbol
17:48