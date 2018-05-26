Малайзия может возобновить поиски пропавшего Boeing

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Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ Малайзия, возможно, возобновит поиски самолета Boeing 777-200, выполнявшего рейс MH370 и пропавшего в марте 2014 года в Индийском океане.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил авторитетный малайзийский политик Анвар Ибрагим, который, как ожидается, может занять в будущем пост премьер-министра страны.

По его словам, правительство вернется к изучению данных за 7 и 8 марта 2014 года, собранных радарами и системами слежения диспетчеров аэропорта, ВВС страны и компании "Малайзийские авиалинии", которые не сумели быстро поднять тревогу по поводу того, что авиалайнер изменил курс и пропал.

"Это наша информация, изучение которой мы можем продолжить. Затем мы, возможно, вновь установим связи с международными партнерами, и я не исключаю, что в будущем поиски возобновятся", - пояснил Анвар Ибрагим.

По его словам, "все будет зависеть от результатов <...> внутреннего расследования".