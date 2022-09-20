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Макрон заявил о планах провести переговоры с Путиным в ближайшие дни

Макрон заявил о планах провести переговоры с Путиным в ближайшие дни Президент Франции Эмманюэль Макрон рассчитывает в ближайшие дни провести телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
Другие страны
20 сентября 2022 г. 23:20
Макрон заявил о планах провести переговоры с Путиным в ближайшие дни

Президент Франции Эмманюэль Макрон рассчитывает в ближайшие дни провести телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Предусмотрено, что мы проведем переговоры с господином Путиным в ближайшие дни, в частности по атомному вопросу", - сказал он в эфире телеканала BFM.

Французский лидер напомнил, что ранее уже обсуждал вопрос об атомной безопасности с президентом РФ и уточнил, что этот же вопрос обсуждали главы МИД двух стран. Он заявил, что в среду утром проведет по этому поводу встречу с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

"По итогам этой беседы мы будем общаться с Путиным в ближайшие дни", - уточнил Макрон.

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Версия на азербайджанском языке Makron yaxın günlərdə Putinə zəng etməyi planlaşdırır

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