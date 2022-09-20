Макрон заявил о планах провести переговоры с Путиным в ближайшие дни

Президент Франции Эмманюэль Макрон рассчитывает в ближайшие дни провести телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
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"Предусмотрено, что мы проведем переговоры с господином Путиным в ближайшие дни, в частности по атомному вопросу", - сказал он в эфире телеканала BFM.
Французский лидер напомнил, что ранее уже обсуждал вопрос об атомной безопасности с президентом РФ и уточнил, что этот же вопрос обсуждали главы МИД двух стран. Он заявил, что в среду утром проведет по этому поводу встречу с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.
"По итогам этой беседы мы будем общаться с Путиным в ближайшие дни", - уточнил Макрон.