Макрон заявил о планах провести переговоры с Путиным в ближайшие дни

Президент Франции Эмманюэль Макрон рассчитывает в ближайшие дни провести телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Президент Франции Эмманюэль Макрон рассчитывает в ближайшие дни провести телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Предусмотрено, что мы проведем переговоры с господином Путиным в ближайшие дни, в частности по атомному вопросу", - сказал он в эфире телеканала BFM.

Французский лидер напомнил, что ранее уже обсуждал вопрос об атомной безопасности с президентом РФ и уточнил, что этот же вопрос обсуждали главы МИД двух стран. Он заявил, что в среду утром проведет по этому поводу встречу с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

"По итогам этой беседы мы будем общаться с Путиным в ближайшие дни", - уточнил Макрон.