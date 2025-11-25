Макрон заявил о "гибридном" противостоянии России с Европой

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Россия ведет стратегическое противостояние с Европой, которое он охарактеризовал как "гибридное".

Как передает Report, об этом он сказал радиостанции RTL.

По словам Макрона, действия Москвы включают провокации в информационной сфере, кибератаки, удары по медицинским и информационным объектам, а также использование дронов и миграционных потоков для дестабилизации.

Он подчеркнул, что эти меры направлены на подрыв морального духа европейских стран и поддерживают военные действия России в Украине.