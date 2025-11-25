Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    Макрон заявил о "гибридном" противостоянии России с Европой

    Другие страны
    • 25 ноября, 2025
    • 12:35
    Макрон заявил о гибридном противостоянии России с Европой

    Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Россия ведет стратегическое противостояние с Европой, которое он охарактеризовал как "гибридное".

    Как передает Report, об этом он сказал радиостанции RTL.

    По словам Макрона, действия Москвы включают провокации в информационной сфере, кибератаки, удары по медицинским и информационным объектам, а также использование дронов и миграционных потоков для дестабилизации.

    Он подчеркнул, что эти меры направлены на подрыв морального духа европейских стран и поддерживают военные действия России в Украине.

    Россия Эмманюэль Макрон российско-украинская война Франция Европа
