Makron: Rusiya Avropa ilə strateji qarşıdurma aparır
Digər ölkələr
- 25 noyabr, 2025
- 12:49
Fransa Prezidenti Emmanuel Makron bəyan edib ki, Rusiya Avropa ilə strateji qarşıdurma aparır və bunu "hibrid" olaraq xarakterizə edib.
"Report"un məlumatına görə, o bu barədə "RTL" radiostansiyasına danışıb.
Makronun sözlərinə görə, Moskvanın fəaliyyətinə informasiya sahəsində təxribatlar, kiber hücumlar, tibbi və informasiya obyektlərinə zərbələr, eləcə də sabitliyi pozmaq üçün dronlar və miqrasiya axınlarından istifadə daxildir.
O vurğulayıb ki, bu tədbirlər Avropa ölkələrinin mənəvi ruhunu sarsıtmağa yönəlib və Rusiyanın Ukraynada hərbi əməliyyatlarını dəstəkləyir.
Son xəbərlər
13:49
Makron: Bir çox insanlar qorxur ki, Ukraynaya qoşun göndərəcəyikDigər ölkələr
13:46
Foto
Növbəti köç karvanı Təzəbinə kəndinə çatıb, açarlar təqdim edilib - YENİLƏNİBDaxili siyasət
13:45
Qazaxıstan Azərbaycandan iki konteyner gəmisi almağı planlaşdırırBiznes
13:42
Azərbaycan və Pakistan qarşılıqlı investisiya axınlarının artırılmasını müzakirə edibBiznes
13:38
Ukrayna və ABŞ heyətləri sülh planının əsas şərtləri üzrə anlaşma əldə ediblərRegion
13:37
Təzəbinə sakini: Kənddə ziyarət etdiyim ilk yer şəhid qardaşımın məzarı olduDaxili siyasət
13:35
"Araz-Naxçıvan"ın vitse-prezidenti: "Benfika"ya böyükhesablı məğlubiyyət bir dərsdir"Futbol
13:35
"Baker Hughes": Mövcud yataqların işlənməsi yeni sahələrdən 15 % ucuz başa gəlirEnergetika
13:34
Foto