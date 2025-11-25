İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası

    Makron: Rusiya Avropa ilə strateji qarşıdurma aparır

    Digər ölkələr
    • 25 noyabr, 2025
    • 12:49
    Makron: Rusiya Avropa ilə strateji qarşıdurma aparır

    Fransa Prezidenti Emmanuel Makron bəyan edib ki, Rusiya Avropa ilə strateji qarşıdurma aparır və bunu "hibrid" olaraq xarakterizə edib.

    "Report"un məlumatına görə, o bu barədə "RTL" radiostansiyasına danışıb.

    Makronun sözlərinə görə, Moskvanın fəaliyyətinə informasiya sahəsində təxribatlar, kiber hücumlar, tibbi və informasiya obyektlərinə zərbələr, eləcə də sabitliyi pozmaq üçün dronlar və miqrasiya axınlarından istifadə daxildir.

    O vurğulayıb ki, bu tədbirlər Avropa ölkələrinin mənəvi ruhunu sarsıtmağa yönəlib və Rusiyanın Ukraynada hərbi əməliyyatlarını dəstəkləyir.

    Emmanuel Makron Rusiya Rusiya-Ukrayna müharibəsi
    Макрон заявил о "гибридном" противостоянии России с Европой

    Son xəbərlər

    13:49

    Makron: Bir çox insanlar qorxur ki, Ukraynaya qoşun göndərəcəyik

    Digər ölkələr
    13:46
    Foto

    Növbəti köç karvanı Təzəbinə kəndinə çatıb, açarlar təqdim edilib - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    13:45

    Qazaxıstan Azərbaycandan iki konteyner gəmisi almağı planlaşdırır

    Biznes
    13:42

    Azərbaycan və Pakistan qarşılıqlı investisiya axınlarının artırılmasını müzakirə edib

    Biznes
    13:38

    Ukrayna və ABŞ heyətləri sülh planının əsas şərtləri üzrə anlaşma əldə ediblər

    Region
    13:37

    Təzəbinə sakini: Kənddə ziyarət etdiyim ilk yer şəhid qardaşımın məzarı oldu

    Daxili siyasət
    13:35

    "Araz-Naxçıvan"ın vitse-prezidenti: "Benfika"ya böyükhesablı məğlubiyyət bir dərsdir"

    Futbol
    13:35

    "Baker Hughes": Mövcud yataqların işlənməsi yeni sahələrdən 15 % ucuz başa gəlir

    Energetika
    13:34
    Foto

    "Səyyar Gənclər Xidməti"nin bağlanış mərasimi Xankəndidə başa çatıb

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti