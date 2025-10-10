Макрон проведет совещание с лидерами партий перед назначением нового премьера
Другие страны
- 10 октября, 2025
- 10:51
Президент Франции Эмманюэль Макрон пригласил на совещание в Елисейский дворец лидеров политических партий, за исключением "Национального объединения" и "Неподчинившейся Франции" в преддверии назначения нового премьер-министра.
Как передает Report, об этом сообщил телеканал BFMTV.
Встреча состоится в 14:30 по местному времени.
Отметим, что 6 октября премьер-министр Себастьен Лекорню подал Макрону прошение об отставке на фоне критики со стороны оппозиции на следующий день после оглашения обновленного состава правительства.
