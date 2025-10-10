Ильхам Алиев Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность ЧМ-2026
    Макрон проведет совещание с лидерами партий перед назначением нового премьера

    Другие страны
    • 10 октября, 2025
    • 10:51
    Макрон проведет совещание с лидерами партий перед назначением нового премьера

    Президент Франции Эмманюэль Макрон пригласил на совещание в Елисейский дворец лидеров политических партий, за исключением "Национального объединения" и "Неподчинившейся Франции" в преддверии назначения нового премьер-министра.

    Как передает Report, об этом сообщил телеканал BFMTV.

    Встреча состоится в 14:30 по местному времени.

    Отметим, что 6 октября премьер-министр Себастьен Лекорню подал Макрону прошение об отставке на фоне критики со стороны оппозиции на следующий день после оглашения обновленного состава правительства.

    Франция Эмманюэль Макрон политические партии
    Makron partiya liderləri ilə müşavirə keçirəcək

