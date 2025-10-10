İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası
    Makron partiya liderləri ilə müşavirə keçirəcək

    Digər ölkələr
    • 10 oktyabr, 2025
    • 11:45
    Makron partiya liderləri ilə müşavirə keçirəcək

    Fransa Prezidenti Emmanuel Makron yeni baş nazirin təyinatı ərəfəsində Yelisey sarayında "Milli Birlik" və "İtaətsiz Fransa"dan başqa siyasi partiyaların liderlərini müşavirəyə dəvət edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə BFMTV telekanalı məlumat yayıb.

    Görüş yerli vaxtla saat 14:30-da keçiriləcək.

    Макрон проведет совещание с лидерами партий перед назначением нового премьера

