Makron partiya liderləri ilə müşavirə keçirəcək
Digər ölkələr
- 10 oktyabr, 2025
- 11:45
Fransa Prezidenti Emmanuel Makron yeni baş nazirin təyinatı ərəfəsində Yelisey sarayında "Milli Birlik" və "İtaətsiz Fransa"dan başqa siyasi partiyaların liderlərini müşavirəyə dəvət edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə BFMTV telekanalı məlumat yayıb.
Görüş yerli vaxtla saat 14:30-da keçiriləcək.
