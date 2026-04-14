    Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Другие страны
    • 14 апреля, 2026
    • 15:50
    Макрон призвал возобновить переговоры между США и Ираном

    Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал возобновить переговоры между США и Ираном, прерванные в Исламабаде.

    Как передает Report, об этом он написал в соцсети Х.

    "Я провел вчера переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, а также с президентом США Дональдом Трампом. Я призвал возобновить переговоры, прерванные в Исламабаде, прояснить недоразумения и избежать новых этапов эскалации. Особенно важно, чтобы режим прекращения огня строго соблюдался всеми сторонами и распространялся также на Ливан", - написал он.

    Он отметил, что не менее важно в кратчайшие сроки без каких-либо условий, проверок или сборов вновь открыть Ормузский пролив. По его словам, при этих условиях переговоры должны быть быстро возобновлены при поддержке ключевых заинтересованных сторон.

    Макрон также напомнил, что Франция и Великобритания проведут в эту пятницу в Париже конференцию, которая соберет в формате видеосвязи невоюющие страны, готовые присоединиться для участия в многосторонней и исключительно оборонительной миссии, направленной на восстановление свободы судоходства в проливе, когда позволят условия безопасности.

    Makron ABŞ və İran arasında danışıqların bərpasına çağırıb
    Macron calls for resumption of US-Iran talks

    Последние новости

