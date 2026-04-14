    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı ABŞ-İran danışıqları

    Makron ABŞ və İran arasında danışıqların bərpasına çağırıb

    Digər ölkələr
    • 14 aprel, 2026
    • 16:00
    Fransa Prezidenti Emmanuel Makron İslamabadda yarımçıq qalmış ABŞ-İran danışıqlarının bərpasına çağırıb.

    "Report" xəbər verir ki, o, bu barədə "X" sosial şəbəkəsində yazıb.

    "Mən dünən İran Prezidenti Məsud Pezeşkian, eləcə də ABŞ Prezidenti Donald Trampla danışıqlar apardım, İslamabadda yarımçıq qalmış danışıqların bərpasına, anlaşılmazlıqlara aydınlıq gətirilməsinə və gərginliyin yeni mərhələlərinin qarşısının alınmasına çağırdım. Atəşkəs rejiminə bütün tərəflərin ciddi şəkildə riayət etməsi və Livana da şamil edilməsi xüsusilə vacibdir", - o yazıb.

    O qeyd edib ki, Hörmüz boğazının heç bir şərt, yoxlama və ya rüsum olmadan ən qısa müddətdə yenidən açılması da eyni dərəcədə vacibdir. Bu şərtlər daxilində danışıqlar əsas maraqlı tərəflərin dəstəyi ilə tezliklə bərpa edilməlidir.

    Makron xatırladıb ki, Fransa və Böyük Britaniya bu cümə günü Parisdə konfrans keçirəcək. Videobağlantı formatında olacaq bu konfransda müharibə aparmayan ölkələr bir araya gələcək. Bu ölkələr təhlükəsizlik şəraiti imkan verən kimi boğazda gəmiçilik azadlığının bərpasına yönəlmiş çoxtərəfli və yalnız müdafiə xarakterli missiyada iştirak etməyə hazırdır.

    ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Emmanuel Makron Donald Tramp Məsud Pezeşkian ABŞ-İran danışıqları Hörmüz boğazı
    Макрон призвал возобновить переговоры между США и Ираном
    Macron calls for resumption of US-Iran talks

    Son xəbərlər

    17:04

    Marketlərdən lotoreya biletləri oğurlamaqda şübhəli bilinən şəxslər saxlanılıb

    Hadisə
    17:01

    Djedoviç-Xandanoviç: "Serbiya mayda Nişdə elektrik stansiyasının tikintisi şərtlərini təsdiqləyəcək"

    Energetika
    16:50

    Vuçiç: Serbiya və İsrail birgə dron istehsalına başlayacaq

    Digər ölkələr
    16:47
    Foto

    Fərid Qayıbov Avropa Atletika Assosiasiyasının prezidenti ilə birgə layihələri müzakirə edib

    Fərdi
    16:47

    Mirzoyan-Kallas görüşündə strateji tərəfdaşlıq gündəliyi və demokratik dayanıqlılıq müzakirə olunub

    Digər
    16:47

    AMB rəsmisi: "Heç bir bankla bağlı riskli vəziyyət yoxdur"

    Maliyyə
    16:45
    Foto

    Bakıda AQEM Qadınlar Şurasının ilk iclası keçirilib, tövsiyə sənədi qəbul edilib

    Xarici siyasət
    16:42

    Azərbaycanda icbari fərdi qəza sığortasının əhatəliliyi artırılır

    Maliyyə
    16:41
    Video

    Xəzərdə Neft Daşlarının yaxınlığında balıqçı batıb, əraziyə helikopter cəlb edilib

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti