İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları

    Heydər Əliyevin anadan olmasının 103-cü ildönümünə həsr edilən tədbir keçirilib

    Daxili siyasət
    • 07 may, 2026
    • 21:14
    Heydər Əliyevin anadan olmasının 103-cü ildönümünə həsr edilən tədbir keçirilib

    Bakı Konqres Mərkəzində Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının təşkilatçılığı ilə Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 103-cü ildönümünə həsr olunmuş "Xalq üçün yaşanan ömür" adlı tədbir keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, tədbirdə dövlət rəsmiləri, millət vəkilləri, mədəniyyət və incəsənət xadimləri, qeyri-hökumət təşkilatlarının təmsilçiləri və həmkarlar ittifaqlarının üzvləri iştirak ediblər.

    Tədbir Dövlət Himninin səsləndirilməsi ilə başlayıb, Ulu Öndər Heydər Əliyevin və vətən uğrunda canlarını fəda etmiş şəhidlərin xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad olunub.

    Sonra Ulu Öndərin həyat yolunu, müasir Azərbaycanın inkişafı naminə misilsiz xidmətlərini əks etdirən film nümayiş olunub.

    Tədbirdə Azərbaycan xalqını ağır sınaqlardan çıxaran, ölkəni dərin ictimai-siyasi və iqtisadi böhran vəziyyətindən xilas edən, müasir Azərbaycanın memarı Heydər Əliyevin ölkənin davamlı inkişaf və tərəqqi yolunun möhkəm təməlini formalaşdırdığı, bu siyasi kursun Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirildiyi vurğulanıb.

    Tədbirdə Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişafına, milli-mənəvi dəyərlərin qorunması və təbliğinə verdiyi mühüm töhfələr xüsusi qeyd olunub, Ümummilli Liderin zəngin irsinin öyrənilməsi və geniş ictimaiyyətə çatdırılmasında Heydər Əliyev Fondunun çoxşaxəli fəaliyyətinin əhəmiyyətindən danışılıb.

    Tədbir Ulu Öndərin rəğbət bəslədiyi musiqi və poeziya nümunələrindən ibarət konsert proqramı ilə davam edib.

    Heydər Əliyevin anadan olmasının 103-cü ildönümünə həsr edilən tədbir keçirilib
    Heydər Əliyevin anadan olmasının 103-cü ildönümünə həsr edilən tədbir keçirilib
    Heydər Əliyevin anadan olmasının 103-cü ildönümünə həsr edilən tədbir keçirilib
    Heydər Əliyevin anadan olmasının 103-cü ildönümünə həsr edilən tədbir keçirilib
    Heydər Əliyevin anadan olmasının 103-cü ildönümünə həsr edilən tədbir keçirilib
    Heydər Əliyevin anadan olmasının 103-cü ildönümünə həsr edilən tədbir keçirilib
    Heydər Əliyevin anadan olmasının 103-cü ildönümünə həsr edilən tədbir keçirilib
    Heydər Əliyevin anadan olmasının 103-cü ildönümünə həsr edilən tədbir keçirilib
    Heydər Əliyevin anadan olmasının 103-cü ildönümünə həsr edilən tədbir keçirilib
    Heydər Əliyevin anadan olmasının 103-cü ildönümünə həsr edilən tədbir keçirilib
    Heydər Əliyevin anadan olmasının 103-cü ildönümünə həsr edilən tədbir keçirilib
    Heydər Əliyevin anadan olmasının 103-cü ildönümünə həsr edilən tədbir keçirilib
    Heydər Əliyevin anadan olmasının 103-cü ildönümünə həsr edilən tədbir keçirilib
    Heydər Əliyevin anadan olmasının 103-cü ildönümünə həsr edilən tədbir keçirilib
    Heydər Əliyevin anadan olmasının 103-cü ildönümünə həsr edilən tədbir keçirilib
    Heydər Əliyevin anadan olmasının 103-cü ildönümünə həsr edilən tədbir keçirilib
    Heydər Əliyevin anadan olmasının 103-cü ildönümünə həsr edilən tədbir keçirilib
    Heydər Əliyevin anadan olmasının 103-cü ildönümünə həsr edilən tədbir keçirilib
    Heydər Əliyevin anadan olmasının 103-cü ildönümünə həsr edilən tədbir keçirilib
    Heydər Əliyevin anadan olmasının 103-cü ildönümünə həsr edilən tədbir keçirilib
    Heydər Əliyevin anadan olmasının 103-cü ildönümünə həsr edilən tədbir keçirilib
    Heydər Əliyevin anadan olmasının 103-cü ildönümünə həsr edilən tədbir keçirilib
    Heydər Əliyevin anadan olmasının 103-cü ildönümünə həsr edilən tədbir keçirilib
    Heydər Əliyevin anadan olmasının 103-cü ildönümünə həsr edilən tədbir keçirilib
    Heydər Əliyevin anadan olmasının 103-cü ildönümünə həsr edilən tədbir keçirilib
    Heydər Əliyevin anadan olmasının 103-cü ildönümünə həsr edilən tədbir keçirilib

    Heydər Əliyev Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası (AHİK)
    Foto
    В Баку проведено мероприятие, посвященное 103-й годовщине со дня рождения Гейдара Алиева
    Foto
    Event held to mark Heydar Aliyev's 103rd birthday

    Son xəbərlər

    21:56

    Ərdoğan: Fələstində iki dövlətli həllin tərəfdarıyıq

    Region
    21:32

    Zelenski Rusiyanın atəşkəs təklifini "qəribə" adlandırıb

    Digər ölkələr
    21:19

    İsrailin hücumları nəticəsində Livanda ölənlərin sayı 2 700-ü ötüb

    Digər ölkələr
    21:14
    Foto

    Heydər Əliyevin anadan olmasının 103-cü ildönümünə həsr edilən tədbir keçirilib

    Daxili siyasət
    21:04

    Azərbaycanla Ukrayna arasında Anlaşma Memorandumu imzalanıb

    Xarici siyasət
    21:00

    Futzal üzrə Azərbaycan Yüksək Liqasında XIX turun oyunları keçirilib

    Komanda
    20:57

    ABŞ Kuba iqtisadiyyatının təxminən 40 %-nə nəzarət edən konqlomerata sanksiyalar tətbiq edib

    Digər ölkələr
    20:45

    Kris Rayt: Venesuelada seçkilər Trampın prezidentlik müddəti başa çatmadan keçiriləcək

    Digər ölkələr
    20:35
    Foto

    Xalq yazıçısı Elçinin xatirəsinə həsr olunmuş "Şekspir" tamaşası nümayiş olunub

    Mədəniyyət siyasəti
    Bütün Xəbər Lenti