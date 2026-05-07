В Баку проведено мероприятие, посвященное 103-й годовщине со дня рождения Гейдара Алиева

В Бакинском конгресс-центре по инициативе Конфедерации профсоюзов Азербайджана состоялось мероприятие под названием "Жизнь, прожитая во имя народа", приуроченное к 103-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие государственные чиновники, депутаты, деятели культуры и искусства, представители неправительственных организаций и члены профсоюзов.

Мероприятие началось с исполнения Государственного гимна Азербайджана, собравшиеся минутой молчания почтили память великого лидера Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизни за Родину.

Затем состоялся показ фильма, отражающего жизненный путь великого лидера и его бесценные заслуги в развитии современного Азербайджана.

На мероприятии было подчеркнуто, что архитектор современного Азербайджана Гейдар Алиев, выведший азербайджанский народ из тяжелых испытаний и спасший страну от глубокого общественно-политического и экономического кризиса, заложил прочный фундамент устойчивого развития и прогресса страны, и этот политический курс успешно продолжается президентом Ильхамом Алиевым.

На мероприятии были особо отмечены важные вклады первого вице-президента Мехрибан Алиевой в социально-экономическое развитие Азербайджана, сохранение и пропаганду национально-духовных ценностей, говорилось о значении многогранной деятельности Фонда Гейдара Алиева в изучении и донесении до широкой общественности богатого наследия общенационального лидера.

Мероприятие продолжилось концертной программой.