Макрон призвал к срочной деэскалации на Ближнем Востоке

    • 19 марта, 2026
    • 15:05
    Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал к немедленной деэскалации на Ближнем Востоке и введению моратория на удары по гражданской инфраструктуре.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом Макрон заявил перед началом саммита глав государств и правительств стран ЕС в Брюсселе.

    По словам Макрона, последние атаки на энергетическую инфраструктуру, включая объекты газовой и нефтяной добычи в странах Персидского залива, несут риски для глобальных рынков.

    "Эта эскалация является безрассудной", - отметил он, подчеркнув необходимость прекращения атак на гражданские объекты, включая энергетическую и водную инфраструктуру.

    Французский лидер сообщил, что обсудил ситуацию с эмиром Катара Тамимом ибн Хамадом аль-Тани, а также с президентом США Дональдом Трампом, который, по его словам, также выступил за прекращение ударов.

    Макрон подчеркнул, что Франция выступает за "быструю деэскалацию" и возвращение к переговорам, отметив, что ситуация уже оказывает сильное влияние на глобальные рынки энергии.

    По его словам, дальнейшее разрушение производственных мощностей может привести к долгосрочным последствиям для мировых цен на нефть и газ, особенно с учетом ключевой роли Ормузского пролива в глобальных поставках.

    Франция также настаивает на возобновлении прямого диалога между США и Ираном как одного из путей снижения напряженности.

    Эмманюэль Макрон Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана Ормузский пролив
    Makron Yaxın Şərqdə mülki infrastruktura zərbələrə moratoriumun tətbiqinə çağırıb
