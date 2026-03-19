Макрон призвал к срочной деэскалации на Ближнем Востоке

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал к немедленной деэскалации на Ближнем Востоке и введению моратория на удары по гражданской инфраструктуре.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом Макрон заявил перед началом саммита глав государств и правительств стран ЕС в Брюсселе.

По словам Макрона, последние атаки на энергетическую инфраструктуру, включая объекты газовой и нефтяной добычи в странах Персидского залива, несут риски для глобальных рынков.

"Эта эскалация является безрассудной", - отметил он, подчеркнув необходимость прекращения атак на гражданские объекты, включая энергетическую и водную инфраструктуру.

Французский лидер сообщил, что обсудил ситуацию с эмиром Катара Тамимом ибн Хамадом аль-Тани, а также с президентом США Дональдом Трампом, который, по его словам, также выступил за прекращение ударов.

Макрон подчеркнул, что Франция выступает за "быструю деэскалацию" и возвращение к переговорам, отметив, что ситуация уже оказывает сильное влияние на глобальные рынки энергии.

По его словам, дальнейшее разрушение производственных мощностей может привести к долгосрочным последствиям для мировых цен на нефть и газ, особенно с учетом ключевой роли Ормузского пролива в глобальных поставках.

Франция также настаивает на возобновлении прямого диалога между США и Ираном как одного из путей снижения напряженности.