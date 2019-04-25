​Макрон предложил снизить подоходный налог для всех работающих

Власти Франции намерены снижать подоходный налог для занятых в экономике французов в ответ на требования, высказанные обществом.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, oб этом заявил в четверг президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции в Париже по итогам национальных дебатов.

"Я не хочу повышения налогов, и я выступаю за то, чтобы снизить их для тех, кто работает, значительно уменьшив подоходный налог", - сказал Макрон. При этом глава государства не привел никаких данных о новых налоговых ставках.

Президент подчеркнул, что "налоги не должны снижаться за счет роста государственного долга, а следовательно, долга будущих поколений". "Для снижения налогов мы должны работать больше, поскольку во Франции сегодня работают меньше, чем в соседних странах", - подчеркнул Макрон.

Снижать государственные расходы Макрон предложил, "ликвидировав те комиссии и учреждения, которые не приносят никакой пользы". "А таких достаточно много", - считает президент.

Снижение подоходного налога, в первую очередь, для низкооплачиваемых групп населения, является одним из главных требований движения "желтых жилетов", продолжающих акции протеста в стране на протяжении последних шести месяцев.

Макрон также выступил за увеличение периода выплаты взносов в пенсионные фонды.

"Надо больше работать, потому что мы живем дольше", - сказал глава государства. Он напомнил, что в настоящее время максимальный размер пенсии достигается работниками в 64 года. "Многие поэтому продолжают работать и после достижения минимального пенсионного возраста, который составляет 62 года", - сказал Макрон.

"Мы не собираемся менять законодательство в отношении пенсионного возраста, а предлагаем увеличивать продолжительность выплат, чтобы работающие могли работать дольше и сами определять, когда им выходить на пенсию", - отметил он. "Это решит проблему финансирования пенсионной системы, с которой сталкивается государство", - заявил Макрон.