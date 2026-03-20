    Макрон предложил обсудить безопасность судоходства в Ормузском проливе в СБ ООН

    Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о возможности согласования вопроса безопасности судоходства в Ормузском проливе с постоянными членами Совета Безопасности ООН.

    Как передает Report, об этом он сказал на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе.

    По словам Макрона, он уже обсудил эту инициативу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

    "Франция намерена проверить реакцию основных партнеров, и в частности постоянных членов Совета Безопасности, на целесообразность создания в рамках ООН механизма для реализации наших планов в отношении Ормузского пролива", - отметил французский лидер.

    Он добавил, что проинформировал европейских коллег об этой инициативе, а также обсудил ее с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

    Макрон подчеркнул, что в ближайшие дни станет ясно, есть ли у данной инициативы перспективы реализации.

