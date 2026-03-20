İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı Ramazan Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı Ramazan Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Makron BMT TŞ-də Hörmüz boğazında gəmiçiliyin təhlükəsizliyin müzakirəsini təklif edib

    Digər ölkələr
    • 20 mart, 2026
    • 07:02
    Fransa Prezidenti Emmanuel Makron Hörmüz boğazında gəmiçiliyin təhlükəsizliyi məsələsinin BMT Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləri ilə razılaşdırılmasının mümkünlüyünü açıqlayıb.

    "Report"un məlumatına görə, o, bu barədə Brüsseldə keçirilən Aİ sammitinin yekunlarına əsasən keçirilən mətbuat konfransında bildirib.

    Makron bildirib ki, o, bu təşəbbüsü artıq BMT-nin Baş katibi Antonio Quterreşlə müzakirə edib.

    "Fransa əsas tərəfdaşlarının, xüsusən Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvlərinin Hörmüz boğazı ilə bağlı planlarımızı həyata keçirmək üçün BMT daxilində mexanizm yaradılmasının mümkünlüyünə reaksiyasını qiymətləndirmək niyyətindədir", - Fransa lideri qeyd edib.

    O, əlavə edib ki, avropalı həmkarlarını bu təşəbbüs barədə məlumatlandırıb, həmçinin Hindistanın Baş naziri Narendra Modi ilə də müzakirə edib.

    Makron vurğulayıb ki, bu təşəbbüsün həyata keçirilməsi perspektivləri yaxın günlərdə aydın olacaq.

    Макрон предложил обсудить безопасность судоходства в Ормузском проливе в СБ ООН

