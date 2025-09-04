Макрон подтвердил требование Трампа об отказе стран ЕС от российской нефти

Президент США Дональд Трамп действительно призывал европейские страны отказаться от покупки российской нефти.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил сегодня президент Франции Эмманюэль Макрон.

"США критиковали решение двух стран-членов ЕС продолжать покупать российскую нефть", - сказал он на пресс-конференции в Елисейском дворце, отвечая на просьбу прокомментировать сообщения СМИ, согласно которым Трамп ранее в четверг призвал страны ЕС прекратить импорт нефти из РФ.

"Я считаю, что это - очень хорошо", - подчеркнул Макрон, говоря о такой позиции Вашингтона.

Нефть из России по трубопроводу "Дружба" получают Словакия и Венгрия.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп во время телефонных переговоров с европейскими лидерами 4 сентября заявил, что Европа должна прекратить закупки российской нефти.