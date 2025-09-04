İlham Əliyev Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Qazaxıstan
    İlham Əliyev Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Qazaxıstan

    Makron Trampın Aİ ölkələrindən Rusiya neftini almağı dayandırmasını tələb etdiyini təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    • 04 sentyabr, 2025
    • 20:11
    Makron Trampın Aİ ölkələrindən Rusiya neftini almağı dayandırmasını tələb etdiyini təsdiqləyib

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp həqiqətən də Avropa ölkələrini Rusiya neftini almağı dayandırmağa çağırıb.

    "Report" "İnterfaks"a istinadən xəbər verir ki, bunu Fransa Prezidenti Emmanuel Makron deyib.

    Trampın Aİ ölkələrini Rusiyadan neft idxalını dayandırmağa çağırması ilə bağlı daha əvvəl mətbuatda yayılan xəbərləri şərh edən Makron ABŞ-nin iki Avropa İttifaqı üzvü dövlətin Rusiya neftini almağa davam etmək qərarını tənqid etdiyini də vurğulayıb.

    "Məncə, bu, çox yaxşıdır", - Vaşinqtonun mövqeyindən danışan Makron söyləyib.

    Qeyd edək ki, Rusiyadan nefti "Drujba" kəməri ilə Slovakiya və Macarıstan alır.

    Daha əvvəl ABŞ Prezidenti Donald Trampın Avropa liderləri ilə telefon danışıqları zamanı Avropanın Rusiya neftinin alışını dayandırmalı olduğunu bəyan etdiyi bildirilmişdi.

    Rus Versiası Rus Versiası
    Макрон подтвердил требование Трампа об отказе стран ЕС от российской нефти

    Son xəbərlər

    21:21

    Zelenski: ABŞ Ukrayna üçün təhlükəsizlik zəmanətlərinin hazırlanmasında fəal iştirak edir

    Digər ölkələr
    21:09

    Zelenski Putinlə görüşmək üçün Moskvaya getməyəcək

    Digər ölkələr
    21:02

    Tofiq Musayev: Azərbaycan gəncləri sülh mədəniyyətinin qurulmasında mühüm rol oynayır

    Xarici siyasət
    20:46

    Fon der Lyayen: Avropanın gələcəyi Ukrayna üçün təhlükəsizlik zəmanətlərindən asılıdır

    Digər ölkələr
    20:35

    ABŞ Karib dənizində hərbi mövcudluğunu artırıb

    Digər ölkələr
    20:29

    Finlandiya Prezidenti: ABŞ və Avropa Rusiya neft və qazına qarşı sanksiyaları nəzərdən keçirəcək

    Digər ölkələr
    20:19
    Foto

    Madat Babayan ibtidai istintaqa ifadəsində Xocalı soyqırımı zamanı xüsusi qəddarlığı ilə seçilən Ermənistan silahlı qüvvələrinin bəzi hərbçilərinin adlarını açıqlayıb

    Daxili siyasət
    20:11

    Makron Trampın Aİ ölkələrindən Rusiya neftini almağı dayandırmasını tələb etdiyini təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    20:03

    Ağdərədə dağlıq ərazidə yanğın törədən şəxslər saxlanılıb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti