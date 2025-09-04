Tramp Avropadan Rusiya neftinin alışını dayandırmağı tələb edir
Digər ölkələr
- 04 sentyabr, 2025
- 18:47
ABŞ Prezidenti Donald Tramp Avropa liderləri ilə telefon danışıqları zamanı bəyan edib ki, Avropa Rusiya neftinin alışını dayandırmalıdır.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Kommersant" məlumat yayıb.
Məlumata görə, Tramp söhbət zamanı vurğulayıb ki, Avropa İttifaqının Rusiya neftini alması bu ölkəyə ildə 1,1 milyard avro qazandırıb.
