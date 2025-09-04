İlham Əliyev Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Qazaxıstan
    Tramp Avropadan Rusiya neftinin alışını dayandırmağı tələb edir

    Tramp Avropadan Rusiya neftinin alışını dayandırmağı tələb edir

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp Avropa liderləri ilə telefon danışıqları zamanı bəyan edib ki, Avropa Rusiya neftinin alışını dayandırmalıdır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Kommersant" məlumat yayıb.

    Məlumata görə, Tramp söhbət zamanı vurğulayıb ki, Avropa İttifaqının Rusiya neftini alması bu ölkəyə ildə 1,1 milyard avro qazandırıb.

    Дональд Трамп требует от Европы прекратить закупки российской нефти

