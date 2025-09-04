Дональд Трамп требует от Европы прекратить закупки российской нефти
Другие страны
- 04 сентября, 2025
- 18:29
Президент США Дональд Трамп во время телефонных переговоров с европейскими лидерами заявил, что Европа должна прекратить закупки российской нефти.
Как передает Report, об этом сообщает Коммерсант со ссылкой на агентство Reuters, ссылающееся на чиновника Белого дома.
Согласно информации, Дональд Трамп в разговоре подчеркнул, что закупки Евросоюзом российской нефти принесли России "€1,1 млрд за год".
Трамп по видеоконференции подключился к европейским лидерам и президенту Украины Владимиру Зеленскому, которые 4 сентября обсуждали в Елисейском дворце гарантии безопасности в будущем мирном соглашении.
