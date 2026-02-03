İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü
    "Araz-Naxçıvan"da çıxış etmiş futbolçu I Liqa klubuna transfer olunub

    Futbol
    • 03 fevral, 2026
    • 14:54
    Azərbaycan I Liqasında çıxış edən "Mingəçevir" yeni transferini açıqlayıb.

    "Report" klubun mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, bölgə təmsilçisi 25 yaşlı müdafiəçi Elçin Mustafayev ilə mövsümün sonuna qədər rəsmi müqavilə imzalayıb.

    Qeyd edək ki, futbolçu ötən mövsüm "Araz Naxçıvan"da çıxış edib.

