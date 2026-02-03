"Araz-Naxçıvan"da çıxış etmiş futbolçu I Liqa klubuna transfer olunub
Futbol
- 03 fevral, 2026
- 14:54
Azərbaycan I Liqasında çıxış edən "Mingəçevir" yeni transferini açıqlayıb.
"Report" klubun mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, bölgə təmsilçisi 25 yaşlı müdafiəçi Elçin Mustafayev ilə mövsümün sonuna qədər rəsmi müqavilə imzalayıb.
Qeyd edək ki, futbolçu ötən mövsüm "Araz Naxçıvan"da çıxış edib.
Son xəbərlər
16:18
Ərdoğan Səudiyyə Ərəbistanında səfərdədirRegion
16:17
Ermənistan vətəndaşlarının məhkəməsi fevralın 5-də davam etdiriləcəkHadisə
16:11
AYNA: Şəhərlərarası marşrutlar üzrə müsabiqələrin qalibləri müəyyən edilibİnfrastruktur
16:09
Foto
Masazırda avtomobil yolunun təmiri yekunlaşmaq üzrədirİnfrastruktur
16:01
Premyer Liqada het-trik edən 50-ci legioner: "Vurduğum qolların sayına xüsusi önəm vermirəm"Futbol
15:56
Foto
Parlament prospektində evdə baş verən yanğın söndürülüb - YENİLƏNİB - 2Hadisə
15:52
Foto
Rövşən Rzayev vətəndaş qəbulu keçiribDaxili siyasət
15:51
Hindistanın müxalifət lideri Modini "ölkəni satmaq"da ittiham edibDigər ölkələr
15:47
Foto