Макрон планирует нанести визит в Китай в начале 2023 года

Президент Франции Эмманюэль Макрон планирует нанести визит в Китай в начале следующего года.

Президент Франции Эмманюэль Макрон планирует нанести визит в Китай в начале следующего года.

Как передает Report, об этом в опубликованном интервью китайской газете Global Times заявил посол Франции в Китае Лоран Били.

"Президент Макрон с момента вступления в должность уже дважды посещал Китай и намерен нанести визит в КНР в начале следующего года", - сообщил он, отметив, что Макрон и председатель КНР Си Цзиньпин поддерживают регулярные контакты: за три года с начала пандемии они разговаривали более 10 раз.

"Однако личные встречи обладают ключевым значением для успешного и содержательного сотрудничества между нашими странами. Недавняя встреча президента Макрона и председателя КНР Си Цзиньпина на Бали носила важный характер для обсуждения нескольких вопросов, представляющих взаимный интерес, а также, если это необходимо, проблем, по которым сохраняются разногласия", - сказал дипломат.