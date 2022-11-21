О нас

Макрон планирует нанести визит в Китай в начале 2023 года

Макрон планирует нанести визит в Китай в начале 2023 года Президент Франции Эмманюэль Макрон планирует нанести визит в Китай в начале следующего года.
Другие страны
21 ноября 2022 г. 08:15
Макрон планирует нанести визит в Китай в начале 2023 года
Эммануэль Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон планирует нанести визит в Китай в начале следующего года.

Как передает Report, об этом в опубликованном интервью китайской газете Global Times заявил посол Франции в Китае Лоран Били.

"Президент Макрон с момента вступления в должность уже дважды посещал Китай и намерен нанести визит в КНР в начале следующего года", - сообщил он, отметив, что Макрон и председатель КНР Си Цзиньпин поддерживают регулярные контакты: за три года с начала пандемии они разговаривали более 10 раз.

"Однако личные встречи обладают ключевым значением для успешного и содержательного сотрудничества между нашими странами. Недавняя встреча президента Макрона и председателя КНР Си Цзиньпина на Бали носила важный характер для обсуждения нескольких вопросов, представляющих взаимный интерес, а также, если это необходимо, проблем, по которым сохраняются разногласия", - сказал дипломат.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Makron 2023-cü ilin əvvəlində Çinə səfər etməyi planlaşdırır

Другие новости из категории

В Колумбии в ходе столкновений погибли 18 боевиков
В Колумбии в ходе столкновений погибли 18 боевиков
21 ноября 2022 г. 06:50
В ЕС поддержали строительство новых транспортных коридоров в обход России
В ЕС поддержали строительство новых транспортных коридоров в обход России
21 ноября 2022 г. 04:23
Столтенберг призвал Швецию и Финляндию сотрудничать с Турцией по борьбе с терроризмом
Столтенберг призвал Швецию и Финляндию сотрудничать с Турцией по борьбе с терроризмом
21 ноября 2022 г. 03:20
Госсекретарь США поддержал протестующих в провинции Западный Азербайджан
Госсекретарь США поддержал протестующих в провинции Западный Азербайджан
21 ноября 2022 г. 02:38
В Ливии проходят антигреческие выступления
В Ливии проходят антигреческие выступления
21 ноября 2022 г. 01:47
Байден заявил об эпидемии вооруженного насилия в США
Байден заявил об эпидемии вооруженного насилия в США
21 ноября 2022 г. 01:19
Тяжелое ДТП в Индии: погибли 12 человек, еще 30 ранены
Тяжелое ДТП в Индии: погибли 12 человек, еще 30 ранены
20 ноября 2022 г. 23:37
G7 осудила ракетный пуск КНДР
G7 осудила ракетный пуск КНДР
20 ноября 2022 г. 20:56
В Италии взрывотехники подорвали авиабомбу времен Второй мировой войны
В Италии взрывотехники подорвали авиабомбу времен Второй мировой войны
20 ноября 2022 г. 18:13
В ДТП с маршрутным такси в ЮАР погибли семь человек
В ДТП с маршрутным такси в ЮАР погибли семь человек
20 ноября 2022 г. 17:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi